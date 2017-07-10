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Late Sunday: Tigers 5, Indians 3

Tigers 5, Indians 3: Indians bullpen hit hard after Corey Kluber’s exit

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 10, 2017 - 12:14 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber, left, delivers to Detroit Tigers' Ian Kinsler in the first inning of a baseball game, Sunday, July 9, 2017, in Cleveland. (AP Photo/David Dermer)

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