All CATEGORIES
☰ Menu

Late Sunday: Tigers 5, Indians 3

Tigers 5, Indians 3: Indians bullpen hit hard after Corey Kluber’s exit

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 10, 2017 - 12:14 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber, left, delivers to Detroit Tigers' Ian Kinsler in the first inning of a baseball game, Sunday, July 9, 2017, in Cleveland. (AP Photo/David Dermer)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

browns21web Ron Schwane - AP
Browns coach Hue Jackson launches foundation, announces plans to provide housing for victims of human trafficking

BEREA: The Hue Jackson Foundation will provide much-needed refuge for victims of human trafficking in Northeast Ohio.

hsnotes21cut
High school notebook: Zach Boyd of Tallmadge pledges to play baseball at Morehead State
Indians: Matchups for upcoming games - 9:53 AM
cavs21cut_2
Cavaliers talking contract with Derrick Rose
stadium21cut_01
FirstEnergy Stadium in Cleveland might have flammable panels
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next