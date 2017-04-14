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Tigers 7, Indians 6

Tigers 7, Indians 6: Ninth-inning rally falls short in third consecutive loss

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 14, 2017 - 11:22 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer (right) waits for Detroit Tigers' Miguel Cabrera (left) to round the bases after Cabrera hit a three-run home run during the fifth inning Friday in Cleveland. Ian Kinsler and Jose Iglesias scored on the play. (AP Photo/Tony Dejak)


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