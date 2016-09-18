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Tigers 9, Indians 5

Tigers 9, Indians 5: Tension rises after Trevor Bauer hits three batters

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: September 18, 2016 - 07:36 PM | Updated: September 19, 2016 - 01:29 PM
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Cleveland Indians' Carlos Santana (right) watches his home run with Detroit Tigers' James McCann (left) off Tigers relief pitcher Alex Wilson during the sixth inning of a game in Cleveland, Sunday. (AP Photo/Phil Long)

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