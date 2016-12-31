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Top 10 moments from a memorable 2016 for the Indians

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: December 31, 2016 - 02:13 PM | Updated: January 1, 2017 - 12:08 PM
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Cleveland Indians center fielder Rajai Davis is greeted at home plate by Bradnon Guyer after hitting a two run home run off Chicago Cub pitcher Aroldis Chapman to tie the game in the eighth inning in Game 7 of the World Series on Wednesday at Progressive Field in Cleveland. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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