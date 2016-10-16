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Trevor Bauer, Indians say cut finger is ‘non-issue’ ahead of ALCS Game 3 start

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 16, 2016 - 08:34 PM
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Cleveland Indians pitcher Trevor Bauer signs autographs for some fans prior to Game 1 of the American League Championship Series Friday at Progressive Field in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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