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Twins 1, Indians 0

Twins 1, Indians 0: Indians waste strong outing by Josh Tomlin in loss to Twins

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 12, 2017 - 09:53 PM | Updated: May 15, 2017 - 09:31 AM
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Cleveland Indians right fielder Brandon Guyer makes a sliding catch on a ball hit by Minnesota Twins' Brian Dozier in the first inning Friday at Progressive Field in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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