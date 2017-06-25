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Bats go missing; Indians swept at home by Twins

Twins 4, Indians 0: Second shutout in three days caps sweep for Twins, knocks Indians out of first place

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 25, 2017 - 05:29 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Josh Tomlin (43) waits for Minnesota Twins' Eddie Rosario, top, to run the bases after Rosario hit a solo home run in the fourth inning of a baseball game, Sunday, June 25, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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