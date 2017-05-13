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Twins 4, Indians 1

Twins 4, Indians 1: One bad inning, lackluster hitting doom Mike Clevinger, Indians

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 13, 2017 - 08:35 PM
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Minnesota Twins' Joe Mauer (center) scores as Cleveland Indians catcher Yan Gomes (right) waits for the ball in the fourth inning Saturday in Cleveland. Home plate umpire CB Bucknor (left) watches the play. (AP Photo/Tony Dejak)


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