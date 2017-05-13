All CATEGORIES
☰ Menu

Twins 4, Indians 1

Twins 4, Indians 1: One bad inning, lackluster hitting doom Mike Clevinger, Indians

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 13, 2017 - 08:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Minnesota Twins' Joe Mauer (center) scores as Cleveland Indians catcher Yan Gomes (right) waits for the ball in the fourth inning Saturday in Cleveland. Home plate umpire CB Bucknor (left) watches the play. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

ufc15cut Gregory Payan - AP
UFC: Stipe Miocic defends heavyweight title with first-round technical knockout - 11:08 PM

DALLAS: A piece of history and a measure of revenge both came swiftly for Stipe Miocic.

Indians notebook: Jason Kipnis moves up in struggling lineup; Brandon Guyer to disabled list - 11:07 PM
RubberDucks Homestand Happenings - 11:07 PM
MLB notebook: Jeter’s No. 2 retired by Yanks; Monument Park plaque unveiled - 11:07 PM
RubberDucks report: Doubleheader against Rumble Ponies rained out - 11:07 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next