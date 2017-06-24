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Twins 4, Indians 2

Twins 4, Indians 2: Early mistakes, late home runs doom Indians in loss to Twins

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 24, 2017 - 08:44 PM | Updated: June 25, 2017 - 06:08 PM
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Minnesota Twins' Brian Dozier, right, celebrates as Cleveland Indians catcher Yan Gomes waits as Dozier runs the bases after a solo home run in the eighth inning of a baseball game, Saturday, June 24, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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