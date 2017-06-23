All CATEGORIES
☰ Menu

Twins 5, Indians 0

Twins 5, Indians 0: Indians’ hot streak dampened by Twins, misting rain

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 23, 2017 - 10:31 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Daniel Robertson hits a single off Minnesota Twins starting pitcher Adalberto Mejia during the fourth inning of a baseball game, Friday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

marla25_01 Matt Slocum - AP
Marla Ridenour: Buyouts for Dwyane Wade, Carmelo Anthony could create brOhio partnership with LeBron James next season

While Cavaliers fans were watching their blockbuster trade hopes dashed during the NBA Draft on Thursday night, Carmelo Anthony and Dwyane Wade were taking in spring menswear shows at Paris Fashion Week.

tribe25
Twins 4, Indians 2: Early mistakes, late home runs doom Indians in loss to Twins
Why Browns expect second-year tight end Seth DeValve to become breakout playmaker this year
Indians slugger Edwin Encarnacion following his traditional season arc
Indians report: Rookie outfielder Bradley Zimmer displaying ‘mature’ approach
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next