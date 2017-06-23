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Twins 5, Indians 0

Twins 5, Indians 0: Indians’ hot streak dampened by Twins, misting rain

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 23, 2017 - 10:31 PM
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Cleveland Indians' Daniel Robertson hits a single off Minnesota Twins starting pitcher Adalberto Mejia during the fourth inning of a baseball game, Friday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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