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INDIANS 2, BLUE JAYS 1

Unhittable reliever Andrew Miller making Indians manager Terry Francona’s unorthodox moves pay off

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 15, 2016 - 09:28 PM | Updated: October 15, 2016 - 10:00 PM
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Cleveland Indians reliever Andrew Miller delivers a pitch in the seventh inning against Toronto in Game two of the ALCS on Saturday at Progressive Field in Cleveland. The Tribe won the game 2-1. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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