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Wahoo protesters want to be in on Indians’ talks with MLB

By Tom Withers
Associated Press

Published: April 11, 2017 - 06:55 PM | Updated: April 12, 2017 - 07:42 AM
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Chief Wahoo protestors stand outside the gates at Progressive Field as fans pass to enter the home opener Tuesday in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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