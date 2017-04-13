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White Sox 10, Indians 4

White Sox 10, Indians 4: Josh Tomlin, Indians routed by White Sox

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 13, 2017 - 10:46 PM | Updated: April 14, 2017 - 01:23 PM
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Chicago White Sox's Tim Anderson scores as Cleveland Indians' Yan Gomes waits for the ball during the eighth inning Thursday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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