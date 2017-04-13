White Sox 10, Indians 4: Josh Tomlin, Indians routed by White Sox

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBXaGVuIHV0aWxpdHkgaW5maWVsZGVyIE1pY2hhZWwgTWFydGluZXogaXMg
cGl0Y2hpbmcgdGhlIG5pbnRoIGlubmluZywgdGhhdCYjODIxNztzIG5vcm1hbGx5IGEgc2lnbiBp
dCB3YXNuJiM4MjE3O3QgYSBnb29kIG5pZ2h0IGZvciB0aGUgSW5kaWFucy48L3A+PHA+VGhhdCBj
ZXJ0YWlubHkgd2FzIHRoZSBjYXNlIGZvciBKb3NoIFRvbWxpbiwgd2hvc2UgZmlyc3QgcGl0Y2gg
b2YgdGhlIGdhbWUgd2FzIGRyaWxsZWQgZm9yIGEgaG9tZSBydW4uIFRoaW5ncyBkaWRuJiM4MjE3
O3QgZ2V0IG11Y2ggYmV0dGVyIGZyb20gdGhlcmUuPC9wPjxwPlRvbWxpbiB3YXMga25vY2tlZCBh
cm91bmQgaW4gb25lIG9mIHRoZSB3b3JzdCBvdXRpbmdzIG9mIGhpcyBjYXJlZXIsIGFuZCB0aGUg
SW5kaWFucyAoNC01KSBkcm9wcGVkIHRoZWlyIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2ZSBnYW1lLCBhbmQg
dGhlaXIgaG9tZS1vcGVuaW5nIHNlcmllcywgMTAtNCB0byB0aGUgQ2hpY2FnbyBXaGl0ZSBTb3gg
b24gVGh1cnNkYXkgbmlnaHQgYXQgUHJvZ3Jlc3NpdmUgRmllbGQuPC9wPjxwPldoaXRlIFNveCBz
aG9ydHN0b3AgVGltIEFuZGVyc29uIHNlbnQgVG9tbGluJiM4MjE3O3MgZmlyc3QgcGl0Y2ggb3Zl
ciB0aGUgbGVmdC1maWVsZCB3YWxsIGZvciBhIGhvbWUgcnVuLCBmb3Jlc2hhZG93aW5nIHRoZSB0
b3VnaCBuaWdodCB0byBjb21lLiBUd28gc2luZ2xlcyBzYW5kd2ljaGVkIGFyb3VuZCB0d28gb3V0
cyBicm91Z2h0IHVwIE1hdHQgRGF2aWRzb24sIHdobyBwbGF5ZWQgYSBrZXkgcm9sZSBpbiB0aGUg
V2hpdGUgU294JiM4MjE3O3Mgd2luIG92ZXIgdGhlIEluZGlhbnMgb24gV2VkbmVzZGF5LiBEYXZp
ZHNvbiB0aGVuIGJlbHRlZCBhIHRocmVlLXJ1biBob21lIHJ1biB0byBtYWtlIGl0IDQtMC4gPC9w
PjxwPlN0aWxsLCBpdCBnb3Qgd29yc2UuPC9wPjxwPllvbG1lciBTYW5jaGV6IGRvdWJsZWQgdG8g
cmlnaHQgYW5kIE9tYXIgTmFydmFleiBmb2xsb3dlZCB3aXRoIGFuIFJCSSBzaW5nbGUgdG8gbGVm
dCwgcHV0dGluZyB0aGUgV2hpdGUgU294ICg0LTQgKSB1cCA1LTAgYmVmb3JlIHRoZSBJbmRpYW5z
IGV2ZW4gY2FtZSB0byBiYXQuPC9wPjxwPlR3byBtb3JlIGhpdHMsIGEgd2FsayBhbmQgYSBkZWZl
bnNpdmUgbWlzY3VlIGVuZGVkIFRvbWxpbiYjODIxNztzIG5pZ2h0IGluIHRoZSBzZWNvbmQgaW5u
aW5nLiBXaXRoIHJ1bm5lcnMgb24gZmlyc3QgYW5kIHNlY29uZCBhbmQgb25lIG91dCwgQ29keSBB
c2NoZSBoaXQgYSBmbHkgYmFsbCB0byBjZW50ZXIgZmllbGRlciBMb25uaWUgQ2hpc2VuaGFsbCwg
bWFraW5nIGhpcyBzZWFzb24gZGVidXQgYWZ0ZXIgYmVpbmcgYWN0aXZhdGVkIGZyb20gdGhlIGRp
c2FibGVkIGxpc3Qgb24gVGh1cnNkYXkuIEFzIE1lbGt5IENhYnJlcmEgdGFnZ2VkIHVwIGF0IHNl
Y29uZCBiYXNlLCBDaGlzZW5oYWxsIG1hZGUgdGhlIGNhdGNoIGZvciB0aGUgc2Vjb25kIG91dCBh
bmQgaGlzIHRocm93IGJlYXQgQ2FicmVyYSB0byB0aGlyZCBiYXNlLiBZYW5keSBEaWF6LCB0aG91
Z2gsIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGhhbmRsZSB0aGUgdGhyb3cgYW5kIHRoZSBpbm5pbmcgY29udGlu
dWVkLiA8L3A+PHA+QSBmZXcgcGl0Y2hlcyBsYXRlciwgQXZpc2FpbCBHYXJjaWEgaGl0IGEgdHdv
LXJ1biBzaW5nbGUgdG8gbGVmdCwgcHVzaGluZyB0aGUgV2hpdGUgU294JiM4MjE3O3MgbGVhZCB0
byA3LTEuIFRoYXQgd2FzIHRoZSBlbmQgb2YgVG9tbGluJiM4MjE3O3Mgb3V0aW5nIGFmdGVyIDEm
Izg1MzI7IGlubmluZ3MsIHRpZWQgZm9yIHRoZSBzaG9ydGVzdCBzdGFydCBvZiBoaXMgY2FyZWVy
LjwvcD48cD5UbyBzYXZlIHRoZSBidWxscGVuIGZvciBhbiBpbm5pbmcsIE1hcnRpbmV6IGVudGVy
ZWQgaW4gdGhlIG5pbnRoLCBoaXR0aW5nIDgwIG1waCBvbiB0aGUgc3RhZGl1bSByYWRhciBndW4u
IEhlIGFsbG93ZWQgYSBkb3VibGUgYnV0IHBpdGNoZWQgYSBzY29yZWxlc3MgaW5uaW5nLjwvcD48
cD5UaGUgV2hpdGUgU294JiM4MjE3O3MgbGVhZCB3YXMgbmV2ZXIgaW4gZG91YnQuIFRoZSBJbmRp
YW5zJiM4MjE3OyBsYWNrbHVzdGVyIGxpbmV1cCBkaWQgaGF2ZSB0d28gZ29vZCBzaWducyAmIzgy
MTI7IHNvbG8gaG9tZSBydW5zIGJ5IE1pY2hhZWwgQnJhbnRsZXkgYW5kIFlhbiBHb21lcy48L3A+
PHA+SXQgd2FzIEJyYW50bGV5JiM4MjE3O3MgZmlyc3QgaG9tZSBydW4gaW4gYSBnYW1lIHRoYXQg
Y291bnRlZCBzaW5jZSBTZXB0LiAxMCwgMjAxNSwgd2hlbiBoZSBoaXQgdHdvIGFnYWluc3QgdGhl
IERldHJvaXQgVGlnZXJzLiBGb3IgR29tZXMsIGl0IHNuYXBwZWQgYW4gMC1mb3ItMTIgc2tpZCBh
bmQgYSAxLWZvci0yMSBzdGFydCBvZiB0aGUgc2Vhc29uLjwvcD48cD5SeWFuIExld2lzIGNhbiBi
ZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20i
PnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEluZGlhbnMgYmxvZyBh
dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFuczwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.