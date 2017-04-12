All CATEGORIES
☰ Menu

White Sox 2, Indians 1

White Sox 2, Indians 1: Bats remain quiet in loss to White Sox

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 12, 2017 - 10:47 PM | Updated: April 13, 2017 - 01:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Carlos Santana is safe at first as the throw gets past Chicago White Sox pitcher Nate Jones in the eighth inning Wednesday at Progressive Field in Cleveland. Santana scored the lone run as the Tribe lost 2-1. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs14cut_01 Darren Abate - AP
LeBron James supremely confident he can lead Cavaliers to ‘something special’ despite rocky regular season - 7:24 PM

INDEPENDENCE: After all the injuries, after a 51-win season that feels like a disappointment, LeBron James said he believes the defending champion Cavaliers can still do “something special” and win it all.

tnotes13cut_2
Indians notebook: Commissioner Rob Manfred takes stance on Chief Wahoo; Indians’ valuation increases to $920 million
browns13cut_01
NFL Network analysts say Browns would make big mistake if they surprise league by picking QB instead of Myles Garrett at No. 1
marla14cut_01
Marla Ridenour: Growing as a strategist and motivator, coach Tyronn Lue shows his swagger as defending champion Cavaliers launch bid to repeat - 8:39 PM
cavs13cut_01
Raptors 98, Cavaliers 83: Cavs rest Big Three, concede top seed in East
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next