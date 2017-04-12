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White Sox 2, Indians 1

White Sox 2, Indians 1: Bats remain quiet in loss to White Sox

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 12, 2017 - 10:47 PM | Updated: April 13, 2017 - 01:32 PM
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Cleveland Indians' Carlos Santana is safe at first as the throw gets past Chicago White Sox pitcher Nate Jones in the eighth inning Wednesday at Progressive Field in Cleveland. Santana scored the lone run as the Tribe lost 2-1. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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