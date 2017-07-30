White Sox 3, Indians 1: White Sox snap Indians’ 9-game win streak on Matt Davidson’s homer

PHA+Q0hJQ0FHTzogTWF0dCBEYXZpZHNvbiBoaXQgYSBvbmUtb3V0LCB0d28tcnVuIGhvbWVyIGlu
IHRoZSBuaW50aCBpbm5pbmcsIGFuZCB0aGUgQ2hpY2FnbyBXaGl0ZSBTb3ggYmVhdCBDbGV2ZWxh
bmQgMy0xIG9uIFN1bmRheSB0byBlbmQgdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IG5pbmUtZ2FtZSB3aW5u
aW5nIHN0cmVhay48L3A+PHA+Q2hpY2FnbyBoYWQgbG9zdCAxNCBvZiAxNSBjb21pbmcgaW50byB0
aGUgZ2FtZSwgaW5jbHVkaW5nIHNldmVuIHN0cmFpZ2h0IGF0IGhvbWUsIGFuZCB0cmFkZWQgZmFu
IGZhdm9yaXRlIE1lbGt5IENhYnJlcmEgdG8gS2Fuc2FzIENpdHkgc2hvcnRseSBiZWZvcmUgdGhl
IGZpcnN0IHBpdGNoIGFzIHBhcnQgb2YgYSByb3N0ZXIgb3ZlcmhhdWwuPC9wPjxwPkpvc2UgQWJy
ZXUgZ290IHRoZSBuaW50aC1pbm5pbmcgcmFsbHkgc3RhcnRlZCB3aXRoIGEgdHdvLW91dCBkb3Vi
bGUgb2ZmIEJyeWFuIFNoYXcgKDQtNSkgdG8gc2V0IHVwIERhdmlkb24mIzgyMTc7cyBoZXJvaWNz
LCB0aGUgMjFzdCBob21lIHJ1biBvZiBoaXMgcm9va2llIHNlYXNvbi48L3A+PHA+VHlsZXIgQ2xp
cHBhcmQgKDItNikgcGl0Y2hlZCBhIHNjb3JlbGVzcyBuaW50aCB0byBlYXJuIHRoZSB3aW4sIHRo
ZSBmaXJzdCBmb3IgdGhlIFdoaXRlIFNveCBhdCBHdWFyYW50ZWVkIFJhdGUgRmllbGQgc2luY2Ug
SnVseSAyLiBUaGF0IGdhbWUgZmVhdHVyZWQgc3Ryb25nIHBpdGNoaW5nIGZyb20gSm9zZSBRdWlu
dGFuYSBhbmQgRGF2aWQgUm9iZXJ0c29uLCBib3RoIG9mIHdob20gaGF2ZSBzaW5jZSBiZWVuIHRy
YWRlZC48L3A+PHA+RnJhbmNpc2NvIExpbmRvciBleHRlbmRlZCBoaXMgaGl0dGluZyBzdHJlYWsg
dG8gMTAgZ2FtZXMgd2l0aCBhIHRoaXJkLWlubmluZyBob21lciwgaGlzIDE2dGgsIGdpdmluZyBD
bGV2ZWxhbmQgYSAxLTAgbGVhZC48L3A+PHA+Sm9zaCBUb21saW4gdGhyZXcgZm91ciBpbm5pbmdz
IG9mIG5vLWhpdCBiYWxsIGJlZm9yZSBiZWluZyByZW1vdmVkIGZyb20gdGhlIGdhbWUgYmVjYXVz
ZSBvZiBsZWZ0IGhhbXN0cmluZyB0aWdodG5lc3MuIEhlIGFsbG93ZWQgdHdvIGJhc2VydW5uZXJz
LiBJdCB3YXMgVG9tbGluJiM4MjE3O3MgZmlyc3Qgc2NvcmVsZXNzIHN0YXJ0IHNpbmNlIFNlcHQu
IDIwLCAyMDE1IGFnYWluc3QgdGhlIFdoaXRlIFNveCwgYW5kIGl0IHdhcyB0aGUgdGhpcmQgZ2Ft
ZSBpbiBmaXZlIGRheXMgd2hlcmUgdGhlIG9wcG9zaXRpb24gdG9vayBhIG5vLWhpdHRlciBpbnRv
IHRoZSBmaWZ0aCBpbm5pbmcgYWdhaW5zdCBDaGljYWdvLjwvcD48cD5OaWNrIEdvb2R5IHJlbGll
dmVkIFRvbWxpbiBhbmQgc3RydWNrIG91dCB0aGUgZmlyc3QgZml2ZSBiYXR0ZXJzIGhlIGZhY2Vk
IHVudGlsIGFsbG93aW5nIGEgaG9tZSBydW4gdG8gTGV1cnkgR2FyY2lhIHdpdGggdHdvIG91dHMg
aW4gdGhlIHNpeHRoLCB0eWluZyB0aGUgZ2FtZSBhdCAxLjwvcD48cD5DYXJsb3MgUm9kb24gYWxs
b3dlZCBvbmUgcnVuIGFuZCBzdHJ1Y2sgb3V0IG5pbmUgaW4gNiAmIzg1MzI7IGlubmluZ3MgZm9y
IHRoZSBXaGl0ZSBTb3guPC9wPjxwPldpdGggdHdvIHJ1bm5lcnMgb24gYW5kIHR3byBvdXQgaW4g
dGhlIHNldmVudGgsIFJvZG9uIGdhdmUgd2F5IHRvIEpha2UgUGV0cmlja2EsIHdobyByZXRpcmVk
IExpbmRvciBvbiBhIGZseW91dC4gUGV0cmlja2EgaGFzIHN0cmFuZGVkIGFsbCBlaWdodCBydW5u
ZXJzIGhlJiM4MjE3O3MgaW5oZXJpdGVkIHRoaXMgc2Vhc29uLjwvcD48cD5UcmFpbmVyJiM4MjE3
O3Mgcm9vbTwvcD48cD5JTkYgSmFzb24gS2lwbmlzIChyaWdodCBoYW1zdHJpbmcgc3RyYWluKSBz
dGFydGVkIGhpcyByZWhhYiBhc3NpZ25tZW50IFN1bmRheSB3aXRoIFRyaXBsZS1BIENvbHVtYnVz
LCBwbGF5aW5nIHNlY29uZCBiYXNlIGluIHRoZSBvcGVuZXIgb2YgYSBkb3VibGVoZWFkZXIuIE1h
bmFnZXIgVGVycnkgRnJhbmNvbmEgc2FpZCBhIHRpbWV0YWJsZSBmb3IgS2lwbmlzJiM4MjE3OyBy
ZXR1cm4gaGFzIG5vdCBiZWVuIGZpbmFsaXplZC4gJiM4MjIwO1RoZXJlJiM4MjE3O3MgZ290IHRv
IGJlIGEgbGl0dGxlIGJpdCBvZiBwcm9ncmVzc2lvbiBvciBJIHRoaW5rIHlvdSYjODIxNztyZSBh
c2tpbmcgZm9yIGd1eXMgdG8gbWF5YmUgaHVydCBzb21ldGhpbmcgZWxzZSBpZiB5b3UgZG9uJiM4
MjE3O3QsJiM4MjIxOyBGcmFuY29uYSBzYWlkLjwvcD48cD5VcCBuZXh0PC9wPjxwPlJIUCBNaWtl
IENsZXZpbmdlciAoNS0zLCAzLjIwKSB3aWxsIHN0YXJ0IGFzIENsZXZlbGFuZCBvcGVucyBhIHRo
cmVlLWdhbWUgc2V0IGluIEJvc3RvbiBhZ2FpbnN0IFJIUCBEb3VnIEZpc3RlciAoMC01LCA3LjQ2
KS4gQ2xldmluZ2VyJiM4MjE3O3Mgcm9hZCBFUkEgb2YgMi4xNSBpcyBsb3dlc3QgaW4gdGhlIEFM
IGZvciBwaXRjaGVycyB3aXRoIGF0IGxlYXN0IHNldmVuIHJvYWQgc3RhcnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.