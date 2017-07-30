All CATEGORIES
☰ Menu

White Sox 3, Indians 1

White Sox 3, Indians 1: White Sox snap Indians’ 9-game win streak on Matt Davidson’s walk-off homer

By Matt Schoch
Associated Press

Published: July 30, 2017 - 05:34 PM | Updated: July 31, 2017 - 10:03 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Chicago White Sox's Tim Anderson, left, is safe at first base on a throwing error by Cleveland Indians shortstop Francisco Lindor as first baseman Carlos Santana (41) catches the ball during the third inning of a baseball game Sunday, July 30, 2017, in Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)


MORE IN SPORTS

tribe01_05 Charles Krupa - AP
Red Sox 6, Indians 2: Rafael Dever’s four hits back Doug Fister as Red Sox beat Indians - 11:15 PM

BOSTON: Doug Fister took a shutout into the eighth inning, rookie Rafael Devers went 4-for-4 and drove in a run and the Boston Red Sox beat the Indians 6-2 on Monday night.

browns01_05
Nate Ulrich’s Browns briefing: Starting free safety job Derrick Kindred’s to lose, but he won’t take it for granted after freak accident - 11:15 PM
tsider01
Indians trade for Blue Jays reliever Joe Smith; Josh Tomlin placed on 10-day DL - 11:15 PM
bsnap01_02
Browns training camp snapshot (Day 5): Hue Jackson plans to keep QB order same at least through Friday’s scrimmage - 10:58 PM
zfoot01_bowden
University of Akron football: Thomas Woodson’s health remains key to quarterback position for Zips - 11:15 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next