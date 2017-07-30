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White Sox 3, Indians 1

White Sox 3, Indians 1: White Sox snap Indians’ 9-game win streak on Matt Davidson’s walk-off homer

By Matt Schoch
Associated Press

Published: July 30, 2017 - 05:34 PM | Updated: July 30, 2017 - 11:39 PM
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Chicago White Sox's Tim Anderson, left, is safe at first base on a throwing error by Cleveland Indians shortstop Francisco Lindor as first baseman Carlos Santana (41) catches the ball during the third inning of a baseball game Sunday, July 30, 2017, in Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)


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