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White Sox 5, Indians 3: Josh Tomlin’s struggles on the mound overshadow home runs by Edwin Encarnacion, Carlos Santana

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 10, 2017 - 10:35 PM
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Cleveland Indians' Edwin Encarnacion (left) is congratulated by Daniel Robertson after Encarnacion hit a two-run home run off Chicago White Sox starting pitcher David Holmberg in the fourth inning Saturday in Cleveland. Michael Brantley scored on the play. (AP Photo/Tony Dejak)


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