White Sox 5, Indians 3: Josh Tomlin’s struggles on the mound overshadow home runs by Edwin Encarnacion, Carlos Santana

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBBIHBvb3Igb3V0aW5nIGJ5IHJpZ2h0LWhhbmRlZCBwaXRjaGVyIEpvc2gg
VG9tbGluIHB1dCB0aGUgSW5kaWFucyBiZWhpbmQgdGhlIHZpc2l0aW5nIENoaWNhZ28gV2hpdGUg
U294IGluIHRoZSBmaXJzdCBpbm5pbmcgb24gU2F0dXJkYXkgbmlnaHQuPC9wPjxwPkV2ZW4gd2l0
aCBob21lIHJ1bnMgYnkgRWR3aW4gRW5jYXJuYWNpb24gYW5kIENhcmxvcyBTYW50YW5hLCB0aGUg
SW5kaWFucyB3ZXJlIHVuYWJsZSB0byBvdmVyY29tZSB0aGUgZWFybHkgZGVmaWNpdCBhbmQgbG9z
dCA1LTMgb24gYSB3YXJtIGV2ZW5pbmcgYmVmb3JlIGEgY3Jvd2Qgb2YgMzEsNzUzIGF0IFByb2dy
ZXNzaXZlIEZpZWxkLjwvcD48cD5Ub21saW4gbGFzdGVkIGp1c3QgMiYjODUzMjsgaW5uaW5ncyBi
ZWZvcmUgbWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYSB3ZW50IHRvIHRoZSBidWxscGVuLiBUb21saW4g
YWxsb3dlZCBmb3VyIHJ1bnMgKHRocmVlIGVhcm5lZCkgYW5kIG5pbmUgaGl0cywgd2l0aCBubyBz
dHJpa2VvdXRzIG9yIHdhbGtzLjwvcD48cD5UaGUgV2hpdGUgU294ICgyNi0zNCkgc3RydWNrIGZv
ciB0aHJlZSBydW5zIGluIHRoZSBmaXJzdCBpbm5pbmcuIFRpbSBBbmRlcnNvbiBhbmQgTWVsa3kg
Q2FicmVyYSBlYWNoIGhpdCBzaW5nbGVzIGludG8gdGhlIG91dGZpZWxkIHRvIG9wZW4gdGhlIGlu
bmluZywgYW5kIEpvc2UgQWJyZXUgZm9sbG93ZWQgd2l0aCBhIHNpbmdsZSBwYXN0IEpvc2UgUmFt
aXJleiBhdCB0aGlyZCBiYXNlIHRoYXQgc2NvcmVkIEFuZGVyc29uIHRvIG1ha2UgaXQgMS0wLjwv
cD48cD5Ub21saW4gKDMtOCkgaGl0IEF2aXNhaWwgR2FyY2lhIHdpdGggYSBwaXRjaCBhbmQsIHR3
byBiYXR0ZXJzIGxhdGVyLCBNYXR0IERhdmlkc29uIGRlbGl2ZXJlZCBhIHNpbmdsZSB0byBzY29y
ZSAgQWJyZXUgYW5kIEdhcmNpYSB0byBnaXZlIHRoZSBXaGl0ZSBTb3ggYSAzLTAgbGVhZC48L3A+
PHA+VGhlIFdoaXRlIFNveCBhZGRlZCBhIHJ1biBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHdoZW4gTGV1cnkgR2Fy
Y2lhIHJlYWNoZWQgYmFzZSBvbiBhbiBlcnJvciBieSBNaWNoYWVsIEJyYW50bGV5IGFuZCBzY29y
ZWQgb24gYSBzaW5nbGUgYnkgQ2FicmVyYS4gVGhlIFdoaXRlIFNveCBuZWFybHkgc2NvcmVkIGFu
b3RoZXIgcnVuIGluIHRoZSBpbm5pbmcgYWZ0ZXIgQWJyZXUgbGluZWQgYSBkb3VibGUgdG8gbGVm
dCwgYnV0IEJyYW50bGV5LCBzaG9ydHN0b3AgRnJhbmNpc2NvIExpbmRvciBhbmQgY2F0Y2hlciBZ
YW4gR29tZXMgY29tYmluZWQgdG8gZXJhc2UgQ2FicmVyYSBhdCBob21lIHBsYXRlLiA8L3A+PHA+
RGFuIE90ZXJvIHJlbGlldmVkIFRvbWxpbiBhbmQgcmV0aXJlZCBmb3VyIGJhdHRlcnMgd2l0aCBo
ZWxwIGZyb20gaGlzIGRlZmVuc2UuIE5pY2sgR29vZHkgd29ya2VkIGEgc2NvcmVsZXNzIGlubmlu
ZyBhbmQgWmFjaCBNY0FsbGlzdGVyIGNvbnRyaWJ1dGVkIHR3byBzY29yZWxlc3MgaW5uaW5ncy48
L3A+PHA+V2hpdGUgU294IGxlZnQtaGFuZGVyIERhdmlkIEhvbG1iZXJnICgxLTApIHBpdGNoZWQg
Zml2ZSBpbm5pbmdzIGFuZCBsaW1pdGVkIHRoZSBJbmRpYW5zIHRvIHR3byBydW5zIGFuZCB0aHJl
ZSBoaXRzLCBpbmNsdWRpbmcgYSB0d28tcnVuIGhvbWUgcnVuIGJ5IEVuY2FybmFjaW9uLiBIb2xt
YmVyZyBzdHJ1Y2sgb3V0IGZvdXIgYW5kIHdhbGtlZCBvbmUgYmVmb3JlIGdpdmluZyB3YXkgdG8g
Q2hyaXMgQmVjay48L3A+PHA+RW5jYXJuYWNpb24mIzgyMTc7cyB0d28tcnVuIGhvbWUgcnVuIG92
ZXIgdGhlIGxlZnQtY2VudGVyIGZpZWxkIGZlbmNlIGluIHRoZSBmb3VydGggaW5uaW5nIGN1dCB0
aGUgSW5kaWFucyYjODIxNzsgZGVmaWNpdCB0byA0LTIuIEJyYW50bGV5IGxlZCBvZmYgdGhlIGlu
bmluZyB3aXRoIGEgZG91YmxlIHRvIHJpZ2h0LWNlbnRlciBmaWVsZCwgYW5kIHR3byBiYXR0ZXJz
IGxhdGVyIEVuY2FybmFjaW9uIGhpdCBhbiBlc3RpbWF0ZWQgNDA5LWZvb3QgYmxhc3QuPC9wPjxw
PkFicmV1IGxlZCBvZmYgdGhlIFdoaXRlIFNveCBmaWZ0aCB3aXRoIGEgaGl0IHRvIGxlZnQgdGhh
dCBoZSB0cmllZCB0byBzdHJldGNoIGludG8gYSBkb3VibGUsIGJ1dCBCcmFudGxleSBmaXJlZCB0
aGUgYmFsbCB0byBKYXNvbiBLaXBuaXMsIHdobyBkaXZlZCB0byBhcHBseSB0aGUgdGFnLiBBYnJl
dSBzbGlkIHBhc3Qgc2Vjb25kIGJhc2UgdG8gYXZvaWQgS2lwbmlzIGluaXRpYWxseSwgYnV0IEtp
cG5pcyByZW1haW5lZCBwZXJzaXN0ZW50IHRvIGdldCB0aGUgb3V0LiBCcmFudGxleSB3YXMgY3Jl
ZGl0ZWQgd2l0aCBhbiBhc3Npc3QsIGhpcyBzZWNvbmQgb2YgdGhlIGdhbWUgYW5kIGZpZnRoIG9m
IHRoZSBzZWFzb24uPC9wPjxwPlRoZSBJbmRpYW5zICgzMC0yOSkgZ290IGV2ZW4gY2xvc2VyIGlu
IHRoZSBzaXh0aCBpbm5pbmcgd2hlbiBTYW50YW5hIGhpdCBhIGxpbmUtZHJpdmUgc29sbyBob21l
IHJ1biBhbiBlc3RpbWF0ZWQgNDAzIGZlZXQgb2ZmIERhbiBKZW5uaW5ncyBvdmVyIHRoZSBsZWZ0
IGZpZWxkIGZlbmNlIHdpdGggdHdvIG91dHMuIEVuY2FybmFjaW9uIGZvbGxvd2VkIHdpdGggYSBk
b3VibGUgb2ZmIHRoZSBsZWZ0LWNlbnRlciBmaWVsZCB3YWxsIGFuZCB0b29rIHRoaXJkIG9uIGEg
cGFzc2VkIGJhbGwsIGJ1dCB3YXMgc3RyYW5kZWQgd2hlbiBSYW1pcmV6IGZsaWVkIG91dCB0byBl
bmQgdGhlIGlubmluZy4gPC9wPjxwPkNoaWNhZ28gcHVzaGVkIGFjcm9zcyBhIHJ1biBpbiB0aGUg
ZWlnaHRoIGlubmluZyBvZmYgQnJ5YW4gU2hhdyB3aXRoIGEgRGF2aWRzb24gd2FsaywgYSBkb3Vi
bGUgYnkgWW9sbWVyIFNhbmNoZXogYW5kIGEgc2FjcmlmaWNlIGZseSBieSBLZXZhbiBTbWl0aCB0
byBzY29yZSBwaW5jaCBydW5uZXIgQWxlbiBIYW5zb24uIFRoZSBXaGl0ZSBTb3ggdHJpZWQgdG8g
Z2V0IFNhbmNoZXogaG9tZSBmcm9tIHRoaXJkIHdpdGggYSBzcXVlZXplIGJ1bnQsIGJ1dCBMZXVy
eSBHYXJjaWEmIzgyMTc7cyBhdHRlbXB0IHdhcyBwb29yIGFuZCBsYW5kZWQgaW4gdGhlIGdsb3Zl
IG9mIFJhbWlyZXogaW4gZm91bCB0ZXJyaXRvcnkuIFJhbWlyZXogcmVjb3JkZWQgdGhlIG91dCBh
bmQgdGhlbiBmaXJlZCB0byBMaW5kb3IgY292ZXJpbmcgdGhpcmQgYmFzZSB0byBlbmQgdGhlIHRo
cmVhdC4gPC9wPjxwPldoaXRlIFNveCByZWxpZXZlciBBbnRob255IFN3YXJ6YWsgcGl0Y2hlZCAx
JiM4NTMxOyBzY29yZWxlc3MgaW5uaW5ncyBhbmQgRGF2aWQgUm9iZXJ0c29uIGVhcm5lZCBoaXMg
MTB0aCBzYXZlIHdpdGggdHdvIHNjb3JlbGVzcyBpbm5pbmdzLjwvcD48cD5NaWNoYWVsIEJlYXZl
biBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM4Mjkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1iZWF2
ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+
LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNv
bS9NQmVhdmVuQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01CZWF2ZW5BQko8
L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.