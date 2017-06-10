All CATEGORIES
☰ Menu

White Sox 5, Indians 3

White Sox 5, Indians 3: Josh Tomlin’s struggles on the mound overshadow home runs by Edwin Encarnacion, Carlos Santana

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 10, 2017 - 10:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Edwin Encarnacion (left) is congratulated by Daniel Robertson after Encarnacion hit a two-run home run off Chicago White Sox starting pitcher David Holmberg in the fourth inning Saturday in Cleveland. Michael Brantley scored on the play. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

marla14web Ron Schwane - AP
Marla Ridenour: Losing their mental toughness in final minutes of Game 3 will be the memory Cavaliers fight to get over this offseason

The Block, The Shot and The Stop didn’t just bring the Cavaliers the 2016 NBA championship.

bsider14cut_002
Browns rookie quarterback DeShone Kizer splits first-team reps with Cody Kessler as mandatory minicamp opens
Indians select outfielder Quentin Holmes, shortstop Tyler Freeman in MLB Draft
browns14web
Browns receiver Ricardo Louis to train with Brandon Marshall after long-awaited correspondence on social media
tribe14cut_00
Dodgers 7, Indians 5: Cody Bellinger hits tie-breaking home run off Andrew Miller in eighth, adds three-run homer in ninth for Dodgers
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next