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White Sox 6, Indians 2

White Sox 6, Indians 2: White Sox avoid sweep, snap Indians’ five-game winning streak

By John Jackson
Associated Press

Published: April 23, 2017 - 05:59 PM
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Chicago White Sox's Todd Frazier (21) steals second base as Cleveland Indians second baseman Michael Martinez (1) misses the tag during the seventh inning Sunday in Chicago. (AP Photo/Matt Marton)


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