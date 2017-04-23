White Sox 6, Indians 2: White Sox avoid sweep, snap Indians’ five-game winning streak

PHA+Q0hJQ0FHTzogQWx0aG91Z2ggdGhlIENoaWNhZ28gV2hpdGUgU294IGhhdmUgZ290dGVuIG9m
ZiB0byBhIHJvdWdoIHN0YXJ0IG9mZmVuc2l2ZWx5LCBzaG9ydHN0b3AgVGltIEFuZGVyc29uIGlz
IGNvbmZpZGVudCB0aGUgbGluZXVwIHdpbGwgcHJvZHVjZS48L3A+PHA+U3VuZGF5IHdhcyBhIHN0
ZXAgaW4gdGhhdCBkaXJlY3Rpb24uPC9wPjxwPk1lbGt5IENhYnJlcmEgZHJvdmUgaW4gdHdvIHJ1
bnMsIERlcmVrIEhvbGxhbmQgdG9zc2VkIHNpeCBzdHJvbmcgaW5uaW5ncyBhbmQgdGhlIFdoaXRl
IFNveCBicm9rZSBvdXQgb2YgYW4gb2ZmZW5zaXZlIGZ1bmsgZm9yIGEgNi0yIHZpY3Rvcnkgb3Zl
ciB0aGUgSW5kaWFucy48L3A+PHA+QXZpc2FpbCBHYXJjaWEgYW5kIExldXJ5IEdhcmNpYSBlYWNo
IGFkZGVkIHJ1bi1zY29yaW5nIGhpdHMgZm9yIHRoZSBXaGl0ZSBTb3gsIHdobyBoYWQgbWFuYWdl
ZCBhIHRvdGFsIG9mIHNpeCBoaXRzIGluIHRoZSBmaXJzdCB0d28gZ2FtZXMgb2YgdGhlIHNlcmll
cy4gVGhlIHdpbiBzbmFwcGVkIGEgdGhyZWUtZ2FtZSBza2lkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgy
MTc7cmUgZ29ubmEgcGljayBpdCB1cCwmIzgyMjE7IHNhaWQgQW5kZXJzb24uICYjODIyMDtBIHdp
biBsaWtlIHRoaXMgaXMgZGVmaW5pdGVseSBzb21ldGhpbmcgd2UgY2FuIGJ1aWxkIG9mZiBvZi4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkZyYW5jaXNjbyBMaW5kb3IgaG9tZXJlZCBmb3IgdGhlIEluZGlhbnMsIHdo
byBoYWQgdGhlaXIgZml2ZS1nYW1lIHdpbm5pbmcgc3RyZWFrIGVuZC48L3A+PHA+SG9sbGFuZCAo
Mi0yKSBhbGxvd2VkIG9uZSBydW4gb24gdGhyZWUgaGl0cyBpbiBzaXggaW5uaW5ncy4gSGUgd2Fs
a2VkIHRocmVlIGFuZCBzdHJ1Y2sgb3V0IHNpeCBpbiBsb3dlcmluZyBoaXMgRVJBIHRvIDEuOTku
PC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSB3YXMgbWl4aW5nIHVwIHNwZWVkcywgaGl0dGluZyBoaXMgc3BvdHMs
IGNvbWluZyBoYXJkIGluIHRvIHJpZ2h0aWVzLCYjODIyMTsgSW5kaWFucyBsZWZ0IGZpZWxkZXIg
QnJhbmRvbiBHdXllciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUgaGFkIGdvb2Qgc3R1ZmYgdG9kYXksIHByZXR0
eSBzaW1pbGFyIHRvIHRoZSBsYXN0IHRpbWUgd2UgZmFjZWQgaGltLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW5k
aWFucyBzdGFydGVyIERhbm55IFNhbGF6YXIgKDEtMikgYWxsb3dlZCBmb3VyIHJ1bnMgb24gc2V2
ZW4gaGl0cyBpbiBmaXZlIGlubmluZ3MuPC9wPjxwPkZvbGxvd2luZyBiYWNrLXRvLWJhY2sgdGhy
ZWUtaGl0IHNodXRvdXRzLCB0aGUgV2hpdGUgU294IGJyb2tlIHRocm91Z2ggaW1tZWRpYXRlbHkg
U3VuZGF5LjwvcD48cD5BbmRlcnNvbiBsZWQgb2ZmIHRoZSBib3R0b20gb2YgdGhlIGZpcnN0IHdp
dGggYSBkb3VibGUgYW5kIGFkdmFuY2VkIHRvIHRoaXJkIG9uIGEgc2luZ2xlIGJ5IFR5bGVyIFNh
bGFkaW5vLiBDYWJyZXJhIHRoZW4gZHJvdmUgaW4gQW5kZXJzb24gd2l0aCBhIHNhY3JpZmljZSBm
bHkgdG8gbGVmdCBmaWVsZCB0byBtYWtlIGl0IDEtMCwgc25hcHBpbmcgYSAyMy1pbm5pbmcgc2Nv
cmVsZXNzIHN0cmVhayBmb3IgdGhlIFdoaXRlIFNveC4gSW5kaWFucyBwaXRjaGVycyBhbHNvIGVu
dGVyZWQgd2l0aCBhIDIzLWlubmluZyBzY29yZWxlc3Mgc3RyZWFrLjwvcD48cD5Kb3NlIEFicmV1
IGZvbGxvd2VkIHdpdGggYSBsaW5lLWRyaXZlIHNpbmdsZSwgYW5kIHRoZSBiYWxsIHNjb290ZWQg
cGFzdCByaWdodCBmaWVsZGVyIEFicmFoYW0gQWxtb250ZSAmIzgyMTI7IGFsbG93aW5nIFNhbGFk
aW5vIHRvIHNjb3JlIGZyb20gZmlyc3QgYmFzZSBhbmQgQWJyZXUgdG8gYWR2YW5jZSB0byB0aGly
ZC4gVHdvIGJhdHRlcnMgbGF0ZXIsIExldXJ5IEdhcmNpYSBzaW5nbGVkIHRvIGRyaXZlIGluIEFi
cmV1IGFuZCBtYWtlIGl0IDMtMC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgdGhh
dCBncmVhdCBhIGZlZWxpbmcgd2l0aCB0aGUgY2hhbmdlLXVwIHRoZSB3aG9sZSBnYW1lLCYjODIy
MTsgU2FsYXphciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB0cnkgdG8gZG8gdGhlIGJlc3QgSSBjYW4gb3V0IHRo
ZXJlLiBOb3QgdGhpbmtpbmcgYWJvdXQgW3RoZSBlcnJvcl0uIEFicmFoYW0gaGFzIG1hZGUgc29t
ZSBhbWF6aW5nIHBsYXlzIGZvciBtZSBvdXQgdGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFu
cyBnb3QgYSBydW4gYmFjayBpbiB0aGUgZm91cnRoIG9uIGEgbGVhZC1vZmYgaG9tZSBydW4gYnkg
TGluZG9yLjwvcD48cD5JbiB0aGUgdG9wIG9mIHRoZSBmaWZ0aCwgQXVzdGluIEphY2tzb24gbGVk
IG9mZiB3aXRoIGEgZG91YmxlLCBhbmQgQWxtb250ZSBmb2xsb3dlZCB3aXRoIGEgd2Fsay4gQm90
aCBydW5uZXJzIHRoZW4gYWR2YW5jZWQgYSBiYXNlIG9uIGEgd2lsZCBwaXRjaC4gQnV0IEhvbGxh
bmQgc3RydWNrIG91dCB0aHJlZSBvZiB0aGUgbmV4dCBmb3VyIGJhdHRlcnMgJiM4MjEyOyB3b3Jr
aW5nIGFyb3VuZCBhIHR3by1vdXQgd2FsayB0byBDYXJsb3MgU2FudGFuYSB0byBsb2FkIHRoZSBi
YXNlcyAmIzgyMTI7IHRvIGVzY2FwZSB0aGUgamFtLiBBIHN0cmlrZW91dCBvZiBMaW5kb3IgZW5k
ZWQgdGhlIHRocmVhdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdhcyBhIGJpZyBqYW0gYmVjYXVzZSBoZSBo
YWQgc29tZSBndXlzIGNvbWluZyB1cCB0aGVyZSB0aGF0IGNvdWxkIGRvIHNvbWUgZGFtYWdlLCYj
ODIyMTsgV2hpdGUgU294IG1hbmFnZXIgUmljayBSZW50ZXJpYSBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgSW5k
aWFucyBlbnRlcmVkIHRoZSBnYW1lIHdpdGggYSB0b3RhbCBvZiBzZXZlbiBlcnJvcnMgb24gdGhl
IHNlYXNvbiwgYnV0IGhhZCB0aHJlZSBvbiBTdW5kYXkgaW4gYSBzbG9wcHkgcGVyZm9ybWFuY2Uu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBtYWtlcyBpdCBoYXJkIHdoZW4geW91JiM4MjE3O3JlIHBsYXlpbmcg
bGlrZSB0aGF0LCYjODIyMTsgbWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Ug
ZGlkbiYjODIxNzt0IGZpbmlzaCBzb21lIHBsYXlzLiBXZSBraWNrZWQgYXJvdW5kIHRoZSBiYWxs
IGEgbGl0dGxlIGJpdC4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.