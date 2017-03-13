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Spring training: White Sox 9, Indians 5

White Sox 9, Indians 5: Carlos Carrasco gives up eight runs in second inning of loss

Beacon Journal staff report

Published: March 13, 2017 - 07:56 PM

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