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World Baseball Classic leaves teams, including Indians with Andrew Miller, holding collective breath

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: February 17, 2017 - 07:02 PM
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Cleveland Indians pitcher Andrew Miller stretches out prior to throwing at the Indians' spring training facility Tuesday in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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