By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer
World Series/Cubs 8, Indians 7: Indians fall to Cubs in wild, historic, extra-inning Game 7 November 03,2016 05:08 AM GMT Ryan Lewis Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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