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World Series: Game 2 | CUBS 5, indians 1

World Series Game 2: Indians hitters left cold in 5-1 loss to Chicago Cubs; series tied 1-1

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 26, 2016 - 08:10 PM | Updated: October 27, 2016 - 01:34 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer delivers a strike in the first inning against the Chicago Cubs in Game 2 of the World Series on Wednesday, Oct. 26, 2016 at Progressive Field in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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