By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer
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World Series Game 3/Indians 1, Cubs 0: Indians shut out Cubs to take 2-1 lead in series October 29,2016 04:14 AM GMT Ryan Lewis Beacon Journal sports writer Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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