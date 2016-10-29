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World Series: Game 4 | Indians 7, Cubs 2

World Series Game 4/Indians 7, Cubs 2: Indians pull to within one win of World Series title

By Ryan Lewis Beacon Journal sports writer

Published: October 29, 2016 - 08:15 PM | Updated: October 30, 2016 - 02:36 PM
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Cleveland Indians' Rajai Davis and Francisco Lindor (12) celebrate after Game 4 of the Major League Baseball World Series against the Chicago Cubs, Saturday in Chicago. The Indians won 7-2 to take a 3-1 lead in the series. (AP Photo/Nam Y. Huh)

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