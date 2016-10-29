By Ryan Lewis Beacon Journal sports writer
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World Series Game 4/Indians 7, Cubs 2: Indians pull to within one win of World Series title October 30,2016 05:11 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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