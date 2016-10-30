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World Series Game 5/Cubs 3, Indians 2: Indians doomed by three-run inning, Cubs extend World Series

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 30, 2016 - 08:25 PM | Updated: October 31, 2016 - 12:25 PM
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Cleveland Indians' Jose Ramirez reacts after striking out during the seventh inning of Game 5 of the Major League Baseball World Series against the Chicago Cubs Sunday, Oct. 30, 2016, in Chicago. (AP Photo/David J. Phillip)

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