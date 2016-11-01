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World Series Game 6/Cubs 9, Indians 3: Addison Russell drives in six runs, Cubs force Game 7

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: November 1, 2016 - 08:28 PM | Updated: November 2, 2016 - 01:26 AM
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Chicago Cubs' Ben Zobrist collides with Cleveland Indians catcher Roberto Perez as he scores during the first inning of Game 6 of the World Series Tuesday in Cleveland. (AP Photo/David J. Phillip)

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