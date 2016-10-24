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World Series notebook: Danny Salazar makes Indians’ roster; Jason Kipnis expects to play Game 1; first pitches announced

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 24, 2016 - 09:13 PM | Updated: October 25, 2016 - 12:57 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Danny Salazar delivers in the first inning of a game against the Baltimore Orioles, May 28, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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