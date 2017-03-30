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Yandy Diaz, Michael Martinez to make Indians’ Opening Day roster; Michael Brantley ‘in a pretty good spot’

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 30, 2017 - 09:12 PM | Updated: March 31, 2017 - 07:15 AM
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Cleveland Indians' Yandy Diaz tosses a baseball away after making a catch on a grounder in front of Jose Ramirez (left) at the Indians spring training facility, Feb. 13, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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