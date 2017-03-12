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NCAA tournament: UCLA vs. KENT STATE

Kent State basketball: Flashes have lots to cheer, will play UCLA in NCAA Tournament

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: March 12, 2017 - 06:30 PM | Updated: March 13, 2017 - 07:25 AM
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Members of the Kent State University men's basketball team celebrate after finding out they will be playing the UCLA Bruins in the first round of the NCCA Tournament during a watch party at the Water Street Tavern in Kent. (David Dermer/Special to the Akron Beacon Journal)


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