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Kent State basketball

Kent State basketball: Flashes hope winning formula against Toledo carries over in rematch against Northern Illinois

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: January 23, 2017 - 07:39 PM
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Kent State's Deon Edwin (left) goes to the basket while Northern Illinois' Eugene German defends during the first half Tuesday night at the MAC Center in Kent. (David Dermer/Special to the Akron Beacon Journal)


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