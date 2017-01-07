Kent State basketball: Kaminski, Ohio roll past Kent State 85-67

PHA+QVRIRU5TLCBPaGlvOiBLZW5ueSBLYW1pbnNraSBoYWQgZml2ZSAzLXBvaW50ZXJzIGFuZCAy
MyBwb2ludHMsIEpvcmRhbiBEYXJ0aXMgYWRkZWQgMTMgcG9pbnRzIGFuZCBmaXZlIHN0ZWFscyBh
bmQgT2hpbyBiZWF0IEtlbnQgU3RhdGUgODUtNjcgb24gRnJpZGF5IG5pZ2h0LjwvcD48cD5KYWFy
b24gU2ltbW9ucyBhZGRlZCAxMCBwb2ludHMsIDEwIGFzc2lzdHMgYW5kIGZvdXIgc3RlYWxzLiBU
aGUgQm9iY2F0cyAoMTAtMywgMi0wIE1pZC1BbWVyaWNhbikgdXNlZCB0d28gYmlnIHJ1bnMgdG8g
cHVsbCBhd2F5IGFuZCByb2xsZWQgdGhyb3VnaCB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYsIGxlYWRpbmcgYnkg
YXMgbWFueSBhcyAyOS48L3A+PHA+T2hpbyB0b29rIHRoZSBsZWFkIGZvciBnb29kIHdpdGggYW4g
MTgtMSBydW4gY2FwcGVkIGJ5IERhcnRpcyBhdCAzNC0xOSB3aXRoIDY6MjQgbGVmdCBpbiB0aGUg
Zmlyc3QgaGFsZi4gS2VudCBTdGF0ZSAoOS02LCAxLTEpIGhhbHRlZCB0aGUgcnVuIHdpdGggZml2
ZSBzdHJhaWdodCBwb2ludHMsIGFuZCB0aGVuIHRoZSBCb2JjYXRzIG91dHNjb3JlZCB0aGUgR29s
ZGVuIEZsYXNoZXMgMjQtOSB0byBsZWFkIDU4LTMzIGVhcmx5IGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZi48
L3A+PHA+RGVvbiBFZHdpbiBoYWQgMTYgcG9pbnRzLCBKYXlsaW4gV2Fsa2VyIDEyIGFuZCBKaW1t
eSBIYWxsIDExLjwvcD48cD5LZW50IFN0YXRlIG91dHJlYm91bmRlZCBPaGlvIDQ3LTM1LCBpbmNs
dWRpbmcgMjItNiBvbiB0aGUgb2ZmZW5zaXZlIGdsYXNzLiBCdXQgdGhlIEZsYXNoZXMgaGFkIDIx
IHR1cm5vdmVycyBhbmQgbWFkZSBvbmx5IDgtb2YtMTggZnJlZSB0aHJvd3MuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.