Kent State basketball: Toledo shoots 65 percent in 78-58 win over Kent State

PHA+VE9MRURPOiBKb25hdGhhbiBXaWxsaWFtcyBzY29yZWQgMjEgcG9pbnRzIGFuZCB0YWxsaWVk
IHNpeCBhc3Npc3RzLCBTdGV2ZSBUYXlsb3IgSnIuIGFkZGVkIDIwIHBvaW50cywgYW5kIFRvbGVk
byBzaG90IGEgc2Vhc29uLWhpZ2ggNjUuMiBwZXJjZW50IGZyb20gdGhlIGZpZWxkIGVuIHJvdXRl
IHRvIGEgNzgtNTggTWlkLUFtZXJpY2FuIENvbmZlcmVuY2Ugd2luIG92ZXIgS2VudCBTdGF0ZSBv
biBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+V2lsbGlhbXMgbWFkZSA3LW9mLTEwIGZyb20gdGhlIGZpZWxkIGFu
ZCBUYXlsb3IgOS1vZi0xMywgcGFydCBvZiBhIFJvY2tldHMgZWZmb3J0IHRoYXQgc2hvdCA3OSBw
ZXJjZW50IGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmICgxNS1vZi0xOSksIGluY2x1ZGluZyA3LW9mLTEwIGZy
b20gYmV5b25kIHRoZSBhcmMuPC9wPjxwPlRvbGVkbyAoMTMtMTIsIDYtNiBNaWQtQW1lcmljYW4p
IGxlZCA0NC0zNCBhdCBoYWxmdGltZSBhbmQgcHVzaGVkIGl0cyBhZHZhbnRhZ2UgdG8gMTYgKDUy
LTM2KSBvbiBKb3JkYW4gTGF1ZiYjODIxNztzIGxheXVwIHdpdGggMTU6MzUgcmVtYWluaW5nLiBL
ZW50IFN0YXRlIHNjb3JlZCBzaXggY29uc2VjdXRpdmUgcG9pbnRzIHRvIGN1dCB0aGUgZGVmaWNp
dCB0byAxMCwgYnV0IHR3byBsYXl1cHMgZnJvbSBUYXlsb3IgYW5kIGEgMy1wb2ludCBwbGF5IGZy
b20gV2lsbGlhbXMgZXh0ZW5kZWQgdGhlIGxlYWQgdG8gMTcgYW5kIHB1dCB0aGUgZ2FtZSBvdXQg
b2YgcmVhY2guPC9wPjxwPlRheWxvciBhZGRlZCBmaXZlIGFzc2lzdHMgYW5kIHNldmVuIHJlYm91
bmRzIGFzIFRvbGVkbyB0b3RhbGVkIDI0IGFzc2lzdHMgb24gMzAgZmllbGQgZ29hbHMuPC9wPjxw
PkpheWxpbiBXYWxrZXIgbGVkIEtlbnQgU3RhdGUgKDEzLTEyLCA1LTcpIHdpdGggMTMgcG9pbnRz
LCBKaW1teSBIYWxsIGFkZGVkIDEwLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.