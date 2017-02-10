Kent State men’s basketball: After home struggles, Golden Flashes look to be road warriors at Toledo

PHA+S0VOVDogSGlzIHRlYW0gaGFzbiYjODIxNzt0IGJlZW4gc3VjY2Vzc2Z1bCBhdCBob21lLCBh
bmQgS2VudCBTdGF0ZSBjb2FjaCBSb2IgU2VuZGVyb2ZmIGFkbWl0dGVkIGl0LjwvcD48cD5BbHRo
b3VnaCB0aGUgRmxhc2hlcyBhcmUgNy01IGF0IGhvbWUsIGZpdmUgb2YgdGhvc2Ugd2lucyBjYW1l
IGluIG5vbmNvbmZlcmVuY2UgZ2FtZXMgYmVmb3JlIHRoZSBzdGFydCBvZiAyMDE3LjwvcD48cD5U
aGV5JiM4MjE3O3ZlIGxvc3QgdHdvIGNvbnNlY3V0aXZlIGhvbWUgY29udGVzdHMsIGJvdGggaW4g
b3ZlcnRpbWUsIGluY2x1ZGluZyBhbiA4NC04MyBoZWFydGJyZWFrZXIgb24gVHVlc2RheSB0byBC
b3dsaW5nIEdyZWVuLCB3aGljaCB3b24gb24gYSB0aXAtaW4gd2l0aCBsZXNzIHRoYW4gdHdvIHNl
Y29uZHMgdG8gcGxheS4gPC9wPjxwPlNlbmRlcm9mZiBzYWlkIGFmdGVyIHRoYXQgZ2FtZSBoZSBj
b3VsZCBkaWFnbm9zZSB3aHkgaGlzIHRlYW0gaGFzIHN0cnVnZ2xlZCBhdCB0aGUgTS5BLkMuIENl
bnRlciBidXQgZGlkbiYjODIxNzt0IGVsYWJvcmF0ZS4gT24gRnJpZGF5LCBhcyB0aGUgdGVhbSB0
cmF2ZWxlZCB0byBUb2xlZG8gZm9yIGEgcmVtYXRjaCBhZ2FpbnN0IHRoZSBSb2NrZXRzLCBoZSBz
YWlkIGhpcyB0ZWFtIHNpbXBseSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGNyZWF0ZSBlbm91Z2ggc2VsZmxlc3Mg
cGxheXMgYXQgaG9tZS48L3A+PHA+T24gdGhlIHJvYWQsIGhvd2V2ZXIsIHRoZSBGbGFzaGVzICgx
My0xMSwgNS02IE1pZC1BbWVyaWNhbiBDb25mZXJlbmNlKSBoYXZlIGJlZW4gdGhyaXZpbmcsIHdp
dGggdGhyZWUgY29uc2VjdXRpdmUgd2lucy48L3A+PHA+U2VuZGVyb2ZmIHNhaWQgdGhlIEZsYXNo
ZXMgaGF2ZSBtYWRlIHRoZSAmIzgyMjA7cmlnaHQgcGxheSYjODIyMTsgaW4gdGlnaHQgZ2FtZXMg
b24gdGhlIHJvYWQsIGxpa2UgYSB3aWRlLW9wZW4gMy1wb2ludGVyIGJ5IHNvcGhvbW9yZSBndWFy
ZCBKYWxlbiBBdmVyeSBhZ2FpbnN0IE5vcnRoZXJuIElsbGlub2lzIG9yIGFuIGluc2lkZSBwYXNz
IHRvIHNlbmlvciBmb3J3YXJkIEppbW15IEhhbGwgZm9yIGEgY2x1dGNoIGJhc2tldCBhdCBNaWFt
aS48L3A+PHA+Q29pbmNpZGVudGFsbHksIHRoZSBGbGFzaGVzJiM4MjE3OyBsYXN0IGhvbWUgd2lu
IGNhbWUgYWdhaW5zdCB0aGUgUm9ja2V0cyAoMTItMTIsIDItOCksIHdobyB0aGV5IHBsYXkgYXQg
MiBwLm0uIFNhdHVyZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB0aGUgYmlnZ2VzdCB0aGluZyBp
cyBqdXN0IG1haW50YWluaW5nIG91ciBjb21wb3N1cmUgYW5kIHN0aWNraW5nIHRvZ2V0aGVyIG9u
IHRoZSByb2FkLCYjODIyMTsgU2VuZGVyb2ZmIHNhaWQuICYjODIyMDtbQXQgaG9tZV0sIHdlIGhh
dmVuJiM4MjE3O3QgbWFkZSBlbm91Z2ggd2lubmluZyBwbGF5cyB0aGF0IHlvdSBuZWVkIHRvIG1h
a2UsIHNvIHdoZW4geW91IGhhdmUgb3ZlcnRpbWUgZ2FtZXMsIG9uZS1wb3NzZXNzaW9uIGdhbWVz
LCB0d28tcG9zc2Vzc2lvbiBnYW1lcywgaXQgdXN1YWxseSBjb21lcyBkb3duIHRvIG9uZSBvciB0
d28gcGxheXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgUm9ja2V0cyBoYXZlIGJlZW4gYSBtb3JlIHR5cGlj
YWwgdGVhbSAmIzgyMTI7IGJldHRlciBhdCBob21lIHRoYW4gb24gdGhlIHJvYWQuIFRoZXkmIzgy
MTc7cmUgOS0yIGF0IFNhdmFnZSBBcmVuYSBhbmQsIHNpbmNlIGNvbmZlcmVuY2UgcGxheSBiZWdh
biwgdGhleSYjODIxNzt2ZSBsb3N0IG9ubHkgb25jZSBhdCBob21lICYjODIxMjsgNzQtNzIgdG8g
Tm9ydGhlcm4gSWxsaW5vaXMgb24gSmFuLiAyOC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtBIGxvdCBvZiB0ZWFt
cyB0aGF0IGFyZSBvZmZlbnNpdmUtb3JpZW50ZWQgcGxheSBiZXR0ZXIgYXQgaG9tZSwmIzgyMjE7
IFNlbmRlciYjMTczO29mZiBzYWlkLCBoaW50aW5nIGF0IHRoZSBSb2NrZXRzJiM4MjE3OyBzdGFu
ZGluZyBhcyB0aGUgTUFDJiM4MjE3O3Mgc2Vjb25kLWhpZ2hlc3Qgc2NvcmluZyBvZmZlbnNlLiAm
IzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBiZSBhIGNoYWxsZW5nZSBmb3Igc3VyZS4mIzgyMjE7
IDwvcD48cD5TZW5pb3IgZ3VhcmQgSm9uYXRoYW4gV2lsbGlhbXMsIHdobyBzY29yZWQgMTUgcG9p
bnRzIGluIHRoZSBSb2NrZXRzJiM4MjE3OyBsYXN0IG1lZXRpbmcgd2l0aCB0aGUgRmxhc2hlcywg
YXZlcmFnZXMgb3ZlciAyMCBwb2ludHMgcGVyIGdhbWUuIFN0ZXZlIFRheWxvciBKci4sIGEgc2Vu
aW9yIGZvcndhcmQsIGNvbnRyaWJ1dGVzIGEgbGl0dGxlIHVuZGVyIDE2IHBvaW50cyBhbmQgc29w
aG9tb3JlIGd1YXJkIEphZWxhbiBTYW5mb3JkIHNjb3JlcyAxNC4gPC9wPjxwPktlbnQgU3RhdGUm
IzgyMTc7cyBsYXN0IHdpbiBvdmVyIFRvbGVkbyBmb2xsb3dlZCBhIDgyLTY5IGRydWJiaW5nIGF0
IHRoZSBoYW5kcyBvZiBCdWZmYWxvLCBhIGRlZmVhdCB0aGF0IGNhcHBlZCBmb3VyIGNvbnNlY3V0
aXZlIGxvc3Nlcy48L3A+PHA+U2VuZGVyb2ZmIHNhaWQgdGhhdCBnYW1lIHdhcyBhIGJpdCBvZiBh
IHNsdW1wLWJ1c3RlciBiZWNhdXNlIHRoZSBvZmZlbnNlIGF2b2lkZWQgdHVybm92ZXJzIGFuZCB0
aGUgdGVhbSByZXR1cm5lZCB0byByZWJvdW5kaW5nIGFnZ3Jlc3NpdmVseS4gPC9wPjxwPlNlbmlv
cnMgSGFsbCBhbmQgZ3VhcmQgRGVvbiBFZHdpbiBzY29yZWQgMjcgYW5kIDIzIHBvaW50cywgcmVz
cGVjdGl2ZWx5LCBpbiB0aGF0IHdpbi4gPC9wPjxwPlNlbmRlcm9mZiBzYWlkIGhlIGhvcGVzIHRv
IHJlcGxpY2F0ZSB0aGUgZWZmaWNpZW50IG9mZmVuc2UgaGlzIHRlYW0gcHJvZHVjZWQgaW4gdGhh
dCBnYW1lLCBidXQgd2lsbCBtYWtlIHNvbWUgbWlub3IgYWRqdXN0bWVudHMgYmFzZWQgb24gcmVj
ZW50IGZpbG0gaGUmIzgyMTc7cyBzZWVuIG9uIHRoZSBSb2NrZXRzLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kg
dGhvdWdodCB3ZSByZWFsbHkgcGxheWVkLCBwcm9iYWJseSwgb3VyIGJlc3QgZ2FtZSBvZiB0aGUg
c2Vhc29uIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHdlIHBsYXllZCB0aGVtLCYjODIyMTsgU2VuZGVyb2ZmIHNh
aWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGV4cGVjdCBUb2xlZG8gdG8gY29tZSBvdXQgd2l0aCBhIHRvbiBv
ZiBlbmVyZ3kgYW5kIHdhbnRpbmcgdG8gYXZlbmdlIHRoYXQgbG9zcy4gV2UmIzgyMTc7bGwgaGF2
ZSB0byBwbGF5IHJlYWxseSB3ZWxsIHRoZXJlIHRvIGhhdmUgYSBjaGFuY2UgdG8gd2luLiYjODIy
MTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.