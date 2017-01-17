Kent State men’s basketball: Golden Flashes drop fourth game in a row, 82-69 to Buffalo Bulls

PHA+S0VOVDogVGhlIEtlbnQgU3RhdGUgbWVuJiM4MjE3O3MgYmFza2V0YmFsbCB0ZWFtIG5lZWRz
IHNvbWUga2luZCBvZiBtYWdpYy4gT3IgbWF5YmUgYW4gZXhvcmNpc20uPC9wPjxwPlRoZSBHb2xk
ZW4gRmxhc2hlcyBhcmUgaW4gbmVlZCBvZiBhbnl0aGluZyB0byBjaGFuZ2UgdGhlaXIgZm9ydHVu
ZXMgYXMgb2YgbGF0ZS4gQSB3aXRjaCBkb2N0b3Igb3IgbWVkaWNpbmUgbWFuIG1pZ2h0IGJlIGhl
bHBmdWwuPC9wPjxwPk1heWJlIHRoZXkgc2hvdWxkIGFsbCBwdXQgdGhlIHNhbWUgc25lYWtlciBv
biBhdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lLiBQZXJoYXBzIGRpc3JlZ2FyZCB0aGUgd2FybS11cCBzaGlydHMu
IFdlYXIgdGhlIHNhbWUgdW5kZXJ3ZWFyLiBBIGJsdWUgc29jayBhbmQgYSBnb2xkIHNvY2s/PC9w
PjxwPlRoZXkgc2hvdWxkIGJlIHdpbGxpbmcgdG8gdHJ5IGFueXRoaW5nIHRvIHNuYXAgdGhlIGZv
dXItZ2FtZSBsb3Npbmcgc3RyZWFrIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgcmlkaW5nIHdpdGggVHVlc2RheSYj
ODIxNztzIDgyLTY5IGxvc3MgdG8gdmlzaXRpbmcgQnVmZmFsbyBpbiBhIGdhbWUgaW4gd2hpY2gg
dGhpbmdzIHdlbnQgaGF5d2lyZSBvdmVyIHRoZSBmaW5hbCBuaW5lIG1pbnV0ZXMuPC9wPjxwPlRo
ZSBsb3NzIGRyb3BwZWQgS1NVIHRvIDktOSBvdmVyYWxsIGFuZCAxLTQgaW4gdGhlIE1pZC1BbWVy
aWNhbiBDb25mZXJlbmNlIGFuZCBrbm9ja2VkIHRoZW0gb3V0IG9mIGEgc2hhcmUgb2YgdGhpcmQg
cGxhY2UsIGZvdXIgZ2FtZXMgYmVoaW5kIGZyb250LXJ1bm5pbmcgYXJjaC1yaXZhbCBBa3Jvbiwg
d2hpY2ggZGVmZWF0ZWQgdmlzaXRpbmcgT2hpbyBvbiBUdWVzZGF5LiBCdWZmYWxvIGltcHJvdmVk
IHRvIDgtMTAgYW5kIDItMy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgd2FzIGEgZGlzYXBwb2ludGluZyBs
b3NzLCYjODIyMTsgYSBjcmVzdGZhbGxlbiBLU1UgY29hY2ggUm9iIFNlbmRlcm9mZiBzYWlkLiAm
IzgyMjA7VGhlIHdheSB3ZSBhcmUgcGxheWluZyB3ZSBhcmUgbm90IGdvaW5nIHRvIGJlYXQgbWFu
eSB0ZWFtcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNpeCBvZiBLU1UmIzgyMTc7cyBuaW5lIGxvc3NlcyBoYXZl
IGJlZW4gYnkgZml2ZSBwb2ludHMgb3IgbGVzcywgYnV0IHRoaXMgb25lIGRpZCBub3QgZmFsbCBp
bnRvIHRoYXQgY2F0ZWdvcnkuIE5vdCBieSBhIGxvbmcgc2hvdC48L3A+PHA+VGhlIEZsYXNoZXMg
aGFkIGEgNjQtNTkgbGVhZCB3aXRoIDg6NDQgdG8gcGxheSBvbiB0aGUgc2Vjb25kIG9mIGJhY2st
dG8tYmFjayBiYXNrZXRzIGJ5IGZvcm1lciBXYWxzaCBKZXN1aXQgc3RhbmRvdXQgTWl0Y2ggUGV0
ZXJzb24uIFRoZW4gdGhlIHJvb2YgY2F2ZWQgaW4sIGFuZCB0aGV5IHdlcmUgYnVyaWVkIHVuZGVy
IGEgMjMtNSBiYXJyYWdlIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSB3YXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGVuIHRo
ZSBnb2luZyBnb3QgdG91Z2ggd2Ugd2VyZW4mIzgyMTc7dCB0b3VnaCBlbm91Z2gsJiM4MjIxOyBT
ZW5kZXJvZmYgc2FpZCwgcXVpY2tseSBwb2ludGluZyB0byB0d28ga2V5IHN0YXRpc3RpY3MuIEhp
cyB0ZWFtIGNvbW1pdHRlZCAxOSB0dXJub3ZlcnMgd2l0aCBqdXN0IG5pbmUgYXNzaXN0cywgYW5k
IGl0IGxldCB0aGUgQnVsbHMgc2hvb3QgNTQuMyBwZXJjZW50IGZyb20gdGhlIGZsb29yIGluIHRo
ZSBzZWNvbmQgaGFsZi48L3A+PHA+TGVhZGluZyBzY29yZXIgSmltbXkgSGFsbCBkaWQgbW9yZSB0
aGFuIGhpcyBzaGFyZS4gSGUgbGVkIGV2ZXJ5b25lIHdpdGggMjQgcG9pbnRzIG9uIDktb2YtMTMg
c2hvb3RpbmcgYW5kIGJhdHRsZWQgaGlzIHdheSB0byAxNiByZWJvdW5kcyBpbiAyNyBtaW51dGVz
LiBEZW9uIEVkd2luIHNjb3JlZCAxMSBwb2ludHMgJiM4MjEyOyBhbGwgaW4gdGhlIHNlY29uZCBo
YWxmICYjODIxMjsgYW5kIEtldmluIFphYm8gaGFkIDEwLjwvcD48cD5UaGUgQnVsbHMsIHdobyBz
bmFwcGVkIGEgdHdvLWdhbWUgbG9zaW5nIHN0cmVhayBhbmQgYSBzdHJldGNoIGluIHdoaWNoIHRo
ZXkgaGFkIGRyb3BwZWQgc2V2ZW4gb2YgdGhlaXIgbGFzdCAxMCBnYW1lcywgaGFkIGZvdXIgcGxh
eWVycyBzY29yZSBpbiBkb3VibGUgZmlndXJlcy48L3A+PHA+U29waG9tb3JlIENKIE1hc3NpbmJ1
cmcgZmluaXNoZWQgd2l0aCAyMiBwb2ludHMgYW5kIG5pbmUgcmVib3VuZHMgJiM4MjEyOyBib3Ro
IHRlYW0gaGlnaHMgJiM4MjEyOyBhbmQgc29waG9tb3JlIHN1YnN0aXR1dGUgTmljayBQZXJraW5z
IGhhZCAxNyBwb2ludHMgYW5kIHNpeCByZWJvdW5kcywgZ2V0dGluZyBhbGwgYnV0IHR3byBvZiBo
aXMgcG9pbnRzIG92ZXIgdGhlIGZpbmFsIDIwIG1pbnV0ZXMuIE5pa29sYSBSYWtpY2V2aWMgYWxz
byB3YXMgc3Ryb25nIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiwgc2NvcmluZyAxMCBvZiBoaXMgMTQgcG9p
bnRzIGluIHRoYXQgc3Bhbi48L3A+PHA+QnVmZmFsbyBnb3Qgb2ZmIHRvIGEgMTMtNCBsZWFkIGFz
IEtTVSBtaXNzZWQgZml2ZSBvZiBpdHMgZmlyc3Qgc2V2ZW4gc2hvdHMuIFRoZSBGbGFzaGVzIHNo
b3dlZCBzaWducyBvZiBsaWZlLCBob3dldmVyLCBhbmQgc2NvcmVkIDE3IGNvbnNlY3V0aXZlIHBv
aW50cyB0byB0YWtlIGEgMjEtMTQgbGVhZCB3aXRoIDEyOjU1IGxlZnQgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhh
bGYuPC9wPjxwPlRoZSBGbGFzaGVzIGNvdWxkIGhhdmUgaGVscGVkIHRoZW1zZWx2ZXMgY29uc2lk
ZXJhYmx5IHdpdGggbW9yZSBhY2N1cmF0ZSBmcmVlLXRocm93IHNob290aW5nLCBlc3BlY2lhbGx5
IGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmIHdoZW4gdGhleSBtYWRlIDctb2YtMTcgYXR0ZW1wdHMgYW5kIGZp
bmlzaGVkIDEyLW9mLTI0LjwvcD48cD5CdWZmYWxvIGxvc3Qgc2Vjb25kLWxlYWRpbmcgc2NvcmVy
IFdpbGxpZSBDb25uZXIgdG8gYW4gZWplY3Rpb24gd2l0aCAxMzozOSB0byBnbyBpbiB0aGUgb3Bl
bmluZyBoYWxmLiBIYWxsIGVtZXJnZWQgZnJvbSBhIHRhbmdsZSB1bmRlcm5lYXRoIGFuZCBnYXZl
IEtTVSBpdHMgZmlyc3QgbGVhZCBhdCAxNS0xNCB3aXRoIGJ1bm55IGFuZCB0aGUgdHdvIGdvdCB0
YW5nbGVkIHVwLiBBIHB1c2hpbmcgbWF0Y2ggZW5zdWVkIHVudGlsIENvbm5lciB0aHJldyBhIHB1
bmNoIGF0IEpheWxpbiBXYWxrZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztsbCBmaWd1cmUgdGhp
cyBvdXQsJiM4MjIxOyBzYWlkIFNlbmRlcm9mZiwgd2hvc2UgdGVhbSBmZWxsIHRvIC41MDAgdGhp
cyBsYXRlIGluIHRoZSBzZWFzb24gZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHNpbmNlIDIwMTMtMTQuICYj
ODIyMDtTb21lIG9mIHRoaXMgaXMgbWVudGFsLCBidXQgd2UmIzgyMTc7bGwgZ2V0IGl0IGZpZ3Vy
ZWQgb3V0LiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.