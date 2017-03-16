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Men’s NCAA Tournament: No. 14 Kent State vs.  No. 3 UCLA

Kent State men’s basketball: Golden Flashes facing big challenge against talented UCLA in first round of NCAA Tournament

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: March 16, 2017 - 09:57 PM | Updated: March 17, 2017 - 03:42 PM
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Kent State teammates celebrate after Kent State defeated Akron 70-65 during an NCAA college basketball championship game of the Mid-American Conference tournament, Saturday, March 11, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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