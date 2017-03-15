Kent State men’s basketball: Sophomore guard Jaylin Walker prepares to lead Golden Flashes into first-round NCAA Tournament game against No. 3 UCLA

PHA+S0VOVDogSmF5bGluIFdhbGtlciBoYXMgYSBzaG9ydCBtZW1vcnkuPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3
O3MgY2VydGFpbiB0aGUgS2VudCBTdGF0ZSBzb3Bob21vcmUgZ3VhcmQgcmVtZW1iZXJzIGhpcyBs
YXkmIzE3Mzt1cCB3aXRoIDQuMSBzZWNvbmRzIHRvIHBsYXkgaW4gdGhlIE1pZC1BbWVyaWNhbiBD
b25mZXJlbmNlIFRvdXJuYW1lbnQgc2VtaWZpbmFscyB0aGF0IGxpZnRlZCB0aGUgR29sZGVuIEZs
YXNoZXMgdG8gYSA2OC02NiB2aWN0b3J5IG92ZXIgT2hpby48L3A+PHA+SGUgcmVtZW1iZXJzIHNj
b3JpbmcgMzAgcG9pbnRzIGluIGEgNzAtNjUgdmljdG9yeSBvdmVyIHJpdmFsIGFuZCB0b3Atc2Vl
ZGVkIEFrcm9uIGEgbmlnaHQgbGF0ZXIgaW4gdGhlIGNoYW1waW9uc2hpcCBnYW1lIHRoYXQgZWFy
bmVkIHRoZSBGbGFzaGVzIGFuIGF1dG9tYXRpYyBiaWQgdG8gdGhlIE5DQUEgVG91cm5hbWVudC48
L3A+PHA+QW5kIGhlIGRlZmluaXRlbHkgd2lsbCByZW1lbWJlciB0aGUgRmxhc2hlcyYjODIxNzsg
dHJpcCB0byBTYWNyYW1lbnRvIGZvciB0aGVpciBmaXJzdC1yb3VuZCB0b3VybmFtZW50IGdhbWUu
IFRoZSB0ZWFtIGJvYXJkZWQgYSBwbGFuZSBlYXJseSBXZWRuZXNkYXkgbW9ybmluZyBhbmQsIGZv
ciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBpbiBoaXMgbGlmZSwgV2Fsa2VyIGxhbmRlZCBpbiBDYWxpZm9ybmlh
LiBBcyB0aGUgMTR0aCBzZWVkIGluIHRoZSBTb3V0aCByZWdpb25hbCwgS2VudCBTdGF0ZSAoMjIt
MTMpIHdpbGwgcGxheSBOby4gMyBVQ0xBIG9uIEZyaWRheSBuaWdodC48L3A+PHA+QnV0IFdhbGtl
ciBzdHJ1Z2dsZXMgdG8gcmVtZW1iZXIgbG93bGlnaHRzLjwvcD48cD5IZSBtaXNzZWQgZWlnaHQg
c2hvdHMgJiM4MjEyOyBzaXggb2YgdGhlbSAzLXBvaW50ZXJzICYjODIxMjsgYmVmb3JlIGhpcyBn
by1haGVhZCBsYXl1cCBhZ2FpbnN0IHRoZSBCb2JjYXRzLiBIZSB3YXMgbmFtZWQgTVZQIG9mIHRo
ZSBNQUMgVG91cm5hbWVudCBhZnRlciBoaXMgcGVyZm9ybWFuY2UgYWdhaW5zdCB0aGUgWmlwcywg
YnV0IGV2ZW4gdGhhdCBpbmNsdWRlZCBtaXNzaW5nIDUtb2YtNyBhdHRlbXB0cyBmcm9tIGRlZXAu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtbSV0ga2VlcCBvbiBtb3ZpbmcgdG8gdGhlIG5leHQgcGxheSwmIzgyMjE7
IFdhbGtlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7R3JlYXQgc2hvb3RlcnMgaGF2ZSBzaG9ydC10ZXJtIG1lbW9y
eSwgYW5kIEkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiB3b3JraW5nIG9uIHRoYXQgc2luY2UgSSBzdGFydGVkIHBs
YXlpbmcgYmFza2V0YmFsbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBlcmhhcHMgd2l0aCB0aGUgV2VzdCBDb2Fz
dCBvbiBoaXMgbWluZCwgV2Fsa2VyIHJhdHRsZWQgb2ZmIHRoZSBuYW1lcyBvZiBOQkEgcGxheWVy
cyB3aG8gaGUgYmVsaWV2ZXMgaGF2ZSB0aGUgc2FtZSBmb3JnZXQtYWJvdXQtaXQgbWVudGFsaXR5
OiBHb2xkZW4gU3RhdGUmIzgyMTc7cyBTdGVwaGVuIEN1cnJ5IGFuZCBLbGF5IFRob21wc29uLCBh
bmQgT2tsYWhvbWEgQ2l0eSYjODIxNztzIFJ1c3NlbGwgV2VzdGJyb29rLiBUaGV5IGRvbiYjODIx
Nzt0IHJlZ3JldCBtaXNzZWQgc2hvdHMsIFdhbGtlciBzYWlkICYjODIxMjsgdGhleSBrZWVwIHBs
YXlpbmcuIDwvcD48cD5CdXQgV2Fsa2VyIHNhaWQgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGFsd2F5cyB0aGlz
IHdheS4gRWFybHkgaW4gaGlzIEtTVSBjYXJlZXIsIGhlIHNhaWQgaGUgZHdlbGxlZCBvbiBlYWNo
IG1pc3NlZCBzaG90LCB3b3JyeWluZyBhYm91dCBoaXMgbmV4dCBwb3NzZXNzaW9uIHdpdGggdGhl
IG1lbW9yeSBvZiBoaXMgbGFzdC4gPC9wPjxwPldhbGtlciBzYWlkIHRoZSBGbGFzaGVzJiM4MjE3
OyBjb2FjaGluZyBzdGFmZiBoYXMgdGF1Z2h0IGhpbSBob3cgdG8gbGV0IGdvIG9mIHByZXZpb3Vz
IHBvc3Nlc3Npb25zLCBhbmQgdGhlIHJlc3VsdHMgYXJlIGV2aWRlbnQuIEV2ZW4gd2hlbiBoZSBo
aXQgYSB0ZWFtLWhpZ2ggc2V2ZW4gMy1wb2ludGVycyBhbmQgc2NvcmVkIDI5IHBvaW50cyBpbiBh
IDExNi0xMDYgb3ZlcnRpbWUgd2luIG92ZXIgQ2VudHJhbCBNaWNoaWdhbiBpbiB0aGUgZmlyc3Qg
cm91bmQgb2YgdGhlIE1BQyBUb3VybmFtZW50LCBoZSB3YXMganVzdCA5LW9mLTI0IGZyb20gdGhl
IGZpZWxkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Tm93IEkgY2FuIGp1c3QgZm9jdXMgb24gdGhlIG5leHQgcGxh
eSBhbmQgZ2V0IGxvc3QgaW4gdGhlIGdhbWUsJiM4MjIxOyBXYWxrZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO0km
IzgyMTc7dmUganVzdCBmb2N1c2VkIG9uIG15IGlubmVyIHNlbGYgYW5kIGFsbG93ZWQgbXlzZWxm
IHRvIGxldCB0aGluZ3MgZ28gbW9yZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldhbGtlciB3aWxsIHBsYXkgYSBw
aXZvdGFsIHJvbGUgaW4gS1NVJiM4MjE3O3MgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBCcnVpbnMuIEhlIGpv
aW5zIHNlbmlvcnMgSmltbXkgSGFsbCBhbmQgRGVvbiBFZHdpbiBhcyB0aGUgb25seSBwbGF5ZXJz
IHdobyBzY29yZSBpbiBkb3VibGUgZGlnaXRzLCBidXQgVUNMQSYjODIxNztzIHJvc3RlciBmZWF0
dXJlcyBzaXggc3VjaCBwbGF5ZXJzLiBJbiBmYWN0LCB0aGUgMjktNCBCcnVpbnMgYm9hc3QgdGhl
IG5hdGlvbiYjODIxNztzIHRvcCBzY29yaW5nIG9mZmVuc2UgYXQgOTAgcG9pbnRzIHBlciBnYW1l
OyB0aGUgRmxhc2hlcyBhdmVyYWdlIGp1c3Qgb3ZlciA3Ni4gPC9wPjxwPkJ1dCB0aGUgTUFDIFRv
dXJuYW1lbnQsIHdoaWNoIGluY2x1ZGVkIHRoZSBmaXJzdC1yb3VuZCB3aW4gb3ZlciB0aGUgQ2hp
cHBld2FzICYjODIxMjsgdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIHRoaXJkLWhpZ2hlc3Qgc2NvcmluZyB0
ZWFtICYjODIxMjsgcHJlcGFyZWQgdGhlIEZsYXNoZXMgZm9yIHRoZSBjaGFsbGVuZ2UgYWhlYWQs
IFdhbGtlciBzYWlkLiBUaGUgdGVhbSYjODIxNztzIHByZXBhcmF0aW9uIHdvbiYjODIxNzt0IHZh
cnkgbXVjaC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0V2ZXJ5dGhpbmcgaXMgcHJldHR5IG11Y2ggdGhlIHNhbWUs
JiM4MjIxOyBXYWxrZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXkmIzgyMTc7cmUganVzdCBob3Qgc2hvb3Rl
cnMgJiM4MjEyOyB3ZSBoYXZlIHRvIGRvIHRoZSBzYW1lIHRoaW5nIHdlIGRpZCwgYnV0IHdlJiM4
MjE3O3ZlIGdvdCB0byB0dXJuIGl0IHVwLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.