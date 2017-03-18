All CATEGORIES
☰ Menu

Kent State men’s basketball: UCLA pulls away for 97-80 win over Golden Flashes in NCAA Tournament first round

By John Marshall
Associated Press

Published: March 18, 2017 - 12:17 AM | Updated: March 18, 2017 - 02:13 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

UCLA guard Lonzo Ball (center) drives to the basket against Kent State guard Deon Edwin (right) during the first half of a first-round game of the NCAA tournament Friday in Sacramento. (AP Photo/Rich Pedroncelli)


MORE IN SPORTS

tribe22cut_01 Alex Gallardo - AP
Dancing Carlos Santana back in Indians camp; Teams dealing with ‘disjointed’ schedule due to WBC

GOODYEAR, Ariz: Carlos Santana needed to do something, anything, standing on base after a hit for the Dominican Republic in the World Baseball Classic earlier this month. His teammates in the dugout were counting on him.

cavs21web
Braces just another badge of courage for Cavaliers’ ironman Tristan Thompson
tribe21cut_01
Indians’ Opening Day infield in flux with Jason Kipnis out to start regular season
LeBron to sing ‘Carpool Karaoke’ and more: ‘it’s going to be phenomenal’
Division II state basketball scouting report
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next