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Kent State men’s basketball: UCLA pulls away for 97-80 win over Golden Flashes in NCAA Tournament first round

By John Marshall
Associated Press

Published: March 18, 2017 - 12:17 AM | Updated: March 18, 2017 - 02:13 AM
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UCLA guard Lonzo Ball (center) drives to the basket against Kent State guard Deon Edwin (right) during the first half of a first-round game of the NCAA tournament Friday in Sacramento. (AP Photo/Rich Pedroncelli)


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