Kent State men’s basketball: UCLA pulls away for 97-80 win over Golden Flashes in NCAA Tournament first round

PHA+U0FDUkFNRU5UTywgQ2FsaWYuOiBUSiBMZWFmIHNjb3JlZCAyMyBwb2ludHMsIFRob21hcyBX
ZWxzaCBhZGRlZCAxNiBhbmQgVUNMQSBwdWxsZWQgYXdheSBsYXRlIGZvciBhIDk3LTgwIHZpY3Rv
cnkgb3ZlciBzY3JhcHB5IEtlbnQgU3RhdGUgb24gRnJpZGF5IG5pZ2h0IGluIHRoZSBOQ0FBIFRv
dXJuYW1lbnQgU291dGggUmVnaW9uLjwvcD48cD5VQ0xBICgzMC00KSBqdW1wZWQgb3V0IHRvIGEg
MTQtcG9pbnQgbGVhZCBpbiB0aGUgb3BlbmluZyBtaW51dGVzLCBvbmx5IHRvIGhhdmUgaXRzIGRl
ZmVuc2l2ZSBpc3N1ZXMgcmlzZSB1cCBhZ2Fpbi4gVGhlIHRoaXJkLXNlZWRlZCBCcnVpbnMgaGFk
IG51bWVyb3VzIGJyZWFrZG93bnMgYW5kIGxldCBLZW50IFN0YXRlIGNsYXcgYmFjayBpbnRvIGl0
IGJ5IGhhbGZ0aW1lLCBldmVudHVhbGx5IHN0cmV0Y2hpbmcgdGhlIGxlYWQgbWlkd2F5IHRocm91
Z2ggdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLjwvcD48cD5Mb256byBCYWxsIGFuZCBBYXJvbiBIb2xpZGF5IGVh
Y2ggaGFkIDE1IHBvaW50cyBmb3IgVUNMQSwgd2hpY2ggd2lsbCBmYWNlIE5vLiA2IHNlZWQgQ2lu
Y2lubmF0aSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kIG9uIFN1bmRheS48L3A+PHA+S2VudCBTdGF0ZSAo
MjItMTQpIGFwcGVhcmVkIHNoZWxsIHNob2NrZWQgaW4gaXRzIGZpcnN0IE5DQUEgVG91cm5hbWVu
dCBzaW5jZSAyMDA4LCBmYWxsaW5nIGludG8gYSBkZWVwIGVhcmx5IGhvbGUuIFRoZSBHb2xkZW4g
Rmxhc2hlcywgd2hvIGJlYXQgdGhlIHRvcCB0aHJlZSBzZWVkcyBpbiB0aGUgTUFDIFRvdXJuYW1l
bnQsIHNob3dlZCBhIGJpdCBvZiByZXNpbGllbmN5IGJ5IGZpZ2h0aW5nIGJhY2ssIGtlZXBpbmcg
dGhlIG1pZ2h0eSBCcnVpbnMgY2xvc2UgdW50aWwgbGF0ZS48L3A+PHA+SmF5bGluIFdhbGtlciBo
YWQgMjMgcG9pbnRzIGFuZCBKaW1teSBIYWxsIEpyLiBhZGRlZCAyMCBmb3IgS2VudCBTdGF0ZS48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.