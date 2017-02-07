Kent State men’s basketball: Visiting Bowling Green hands Golden Flashes 84-83 overtime loss

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0RhdGVsaW5lLS0+PHA+S0VOVDogS2VudCBTdGF0ZSYjODIxNztzIHNl
YXNvbiBvZiBpbmNvbnNpc3RlbmN5IHdhcyBleHRlbmRlZCBvbiBUdWVzZGF5IGluIGEgZ2FtZSB0
aGF0IHdhcyBhIHN0dWR5IGluIGZydXN0cmF0aW9uLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBUWFRfQm9keVR4
dC0tPjxwPkEgcHV0LWJhY2sgb2ZmIGFuIG9mZmVuc2l2ZSByZWJvdW5kIGJ5IERlbWFqZW8gV2ln
Z2lucyB3aXRoIDEuMyBzZWNvbmRzIHJlbWFpbmluZyBnYXZlIHZpc2l0aW5nIEJvd2xpbmcgR3Jl
ZW4gYW4gODQtODMgdmljdG9yeSBpbiBvdmVydGltZSwgc25hcHBpbmcgdGhlIEdvbGRlbiBGbGFz
aGVzJiM4MjE3OyBtb2Rlc3Qgd2lubmluZyBzdHJlYWsgYXQgdHdvIGdhbWVzIGFuZCBkcm9wcGlu
ZyB0aGVpciBNaWQtQW1lcmljYW4gQ29uZmVyZW5jZSByZWNvcmQgdG8gNS02LjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SXQgd2FzIGEgZGlzYXBwb2ludGluZyBsb3NzIGFuZCBhIHRvdWdoIG9uZSB0byBzd2FsbG93
LCYjODIyMTsgS1NVIGNvYWNoIFJvYiBTZW5kZXJvZmYgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGdhbWUgd2Fz
IGEgbWljcm9jb3NtIG9mIHRoZSBGbGFzaGVzJiM4MjE3OyBzZWFzb24gaW4gd2hpY2ggc2hvcnQg
d2lubmluZyBzdHJlYWtzIGhhdmUgYmVlbiBmb2xsb3dlZCBieSBzaG9ydCBsb3Npbmcgc3RyZWFr
cywgYWxsIGFkZGluZyB1cCB0byBhbiBvdmVyYWxsIHJlY29yZCBvZiAxMy0xMS4gVGhlIHZpY3Rv
cnksIG9ubHkgQkdTVSYjODIxNztzIHNlY29uZCBvbiB0aGUgcm9hZCB0aGlzIHNlYXNvbiwgbGlm
dGVkIGl0IGludG8gYSB0aGlyZC1wbGFjZSB0aWUgaW4gdGhlIGxlYWd1ZSB3aXRoIHRoZSBGbGFz
aGVzIGF0IDUtNiBhbmQgMTEtMTMgb3ZlcmFsbC48L3A+PHA+SXQgd2FzIGVzcGVjaWFsbHkgZnJ1
c3RyYXRpbmcgYXMgS1NVIHRyYWlsZWQgYnkgZWlnaHQgcG9pbnRzIHdpdGggMzo1NyB0byBwbGF5
LCByYWxsaWVkIHRvIHRpZSB0aGUgZ2FtZSBhdCA3NS03NSB3aXRoIDI1LjUgc2Vjb25kcyBsZWZ0
IGFuZCB0aGVuIGZvcmNlZCBvdmVydGltZSB3aGVuIEppbW15IEhhbGwgYmxvY2tlZCB0d28gQkdT
VSBzaG90cyBpbiB0aGUgZmluYWwgdGhyZWUgc2Vjb25kcy48L3A+PHA+QWRkaW5nIHNhbHQgdG8g
dGhlIG9uZ29pbmcgd291bmQgdGhhdCBpcyB0aGUgc2Vhc29uLCB0aGUgRmxhc2hlcyBoYWQgYSBm
b3VyLXBvaW50IGxlYWQgd2l0aCAxNCBzZWNvbmRzIGxlZnQgaW4gb3ZlcnRpbWUgb24gY29uc2Vj
dXRpdmUgYmFza2V0cyBieSBEZXNtb25kIFJpZGVub3VyIGFuZCBhIG9uZS1wb2ludCBlZGdlIHdp
dGggbmluZSBzZWNvbmRzIGxlZnQuPC9wPjxwPlJvZHJpY2sgQ2FsZHdlbGwmIzgyMTc7cyAzLXBv
aW50ZXIgd2l0aCBuaW5lIHNlY29uZHMgbGVmdCBjdXQgS1NVJiM4MjE3O3MgbGVhZCB0byA4My04
Mi4gU3RpbGwsIGFsbCB0aGUgRmxhc2hlcyBoYWQgdG8gZG8gd2FzIGluYm91bmQgdGhlIGJhbGwg
YW5kIGVpdGhlciBydW4gb3V0IHRoZSBjbG9jayBvciBwbGF5IHRvIGdldCBmb3VsZWQgYW5kIHRh
a2UgdGhlaXIgY2hhbmNlcyBhdCB0aGUgZnJlZS10aHJvdyBsaW5lLiBJbnN0ZWFkLCBhIHJ1c2hl
ZCBpbmJvdW5kcyBwYXNzIGJ5IEhhbGwgc2FpbGVkIGhpZ2ggYW5kIGdsYW5jZWQgb2ZmIFJpZGVu
b3VyJiM4MjE3O3MgZmluZ2VycyBhbmQgd2VudCBvdXQgb2YgYm91bmRzIHdpdGggc2l4IHNlY29u
ZHMgdG8gZ28uPC9wPjxwPkFmdGVyIGEgdGltZW91dCwgV2lnZ2lucyByZWJvdW5kZWQgYSBiYWQg
bWlzcyBieSBDYWxkd2VsbCBhbmQgc2NvcmVkIHdpdGggMS4zIHNlY29uZHMgdG8gZ28uIFRoZSBG
YWxjb25zIGRlZmxlY3RlZCB0aGUgYmFsbCBvdXQgb2YgYm91bmRzIHdpdGggMC42IHNlY29uZHMg
bGVmdCBidXQgdGhlIEZsYXNoZXMgd2VyZSB1bmFibGUgdG8gZ2V0IGEgc2hvdCBvZmYgYmVmb3Jl
IHRpbWUgZXhwaXJlZC48L3A+PHA+SmF5bGluIFdhbGtlciBhbmQgS2V2aW4gWmFibyBib3RoIGNh
bWUgb2ZmIHRoZSBiZW5jaCB0byBsZWFkIEtTVSB3aXRoIDE4IGFuZCAxNyBwb2ludHMsIHJlc3Bl
Y3RpdmVseS4gUmlkZW5vdXIsIEhhbGwgYW5kIERlb24gRWR3aW4gZWFjaCBoYWQgMTIgcG9pbnRz
LjwvcD48cD5KdW5pb3IgTWF0dCBGb3ggcGxheWVkIGEgc2ltaWxhciByb2xlIGFzIFdhbGtlciBh
bmQgWmFibyBhcyBoZSBkaWQgbm90IHN0YXJ0IGJ1dCBsZWQgdGhlIEZhbGNvbnMgd2l0aCAxOCBw
b2ludHMsIG9uIGZpdmUgMy1wb2ludGVycyBhbmQgdGhyZWUgZnJlZSB0aHJvd3MuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3MgYWxsIGhlIGRvZXMsJiM4MjIxOyBTZW5kZXJvZmYgc2FpZCBvZiBG
b3gsIGludGltYXRpbmcgdGhhdCB0aGUgRmxhc2hlcyBmYWlsZWQgdG8gZ3VhcmQgaGltIGRlc3Bp
dGUga25vd2luZyB3aGF0IHdhcyBjb21pbmcuICYjODIyMDtCdXQgZ2l2ZSBoaW0gY3JlZGl0LCBo
ZSBnb3QgZml2ZSBvZiB0aGVtIG9mZi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldpZ2dpbnMgYW5kIENhbGR3ZWxs
IGVhY2ggc2NvcmVkIDE2IHBvaW50cyBhbmQgdGhlIDYtMTAgV2lnZ2lucyBmb3VnaHQgaGlzIHdh
eSB0byBhIHRlYW0taGlnaCBlaWdodCByZWJvdW5kcy4gSGFsbCBsZWQgZXZlcnlvbmUgd2l0aCAx
MSByZWJvdW5kcywgcG9zdGluZyBoaXMgZmlmdGggY29uc2VjdXRpdmUgZG91YmxlLWRvdWJsZSBh
bmQgaGlzIGVpZ2h0aCBpbiBoaXMgbGFzdCAxMSBnYW1lcy48L3A+PHA+U3RpbGwsIHRoZSBGbGFz
aGVzJiM4MjE3OyBNVlAgZnJvbSBCcm9va2x5biwgTi5ZLiwgaGFkIGEgcm91Z2ggbmlnaHQsIG1h
a2luZyBqdXN0IDQtb2YtMTAgZmllbGQgZ29hbCBhdHRlbXB0cyBhbmQgdHVybmluZyB0aGUgYmFs
bCBvdmVyIGVpZ2h0IHRpbWVzLCB3aGljaCBjb250cmlidXRlZCBtaWdodGlseSB0byB0aGUgRmxh
c2hlcyB0dXJuaW5nIGl0IG92ZXIgMTkgdGltZXMgdG8gMTMgZm9yIEJHU1UuPC9wPjxwPktTVSB0
cmFpbGVkIGJ5IDEzIHBvaW50cyBkdXJpbmcgYSB1bmluc3BpcmluZyBmaXJzdCBoYWxmIGluIHdo
aWNoIHRoZXkgbWFkZSBqdXN0IDEyLW9mLTI5IHNob3RzIGZyb20gdGhlIGZsb29yIGFuZCB0dXJu
ZWQgdGhlIGJhbGwgb3ZlciAxMCB0aW1lcy4gVGhleSB0aWdodGVuZWQgdGhpbmdzIHVwIG92ZXIg
dGhlIGZpbmFsIDQ6MzksIGhvd2V2ZXIsIGFuZCBtYWRlIGl0IGEgcmVzcGVjdGFibGUgdGhyZWUt
cG9pbnQgZGVmaWNpdCBhdCB0aGUgaGFsZiwgdGhhbmtzIHRvIGEgMTQtNCBydW4uIFRoZXkgY29t
bWl0dGVkIGp1c3Qgb25lIHR1cm5vdmVyIGluIHRoYXQgc3BhbiB0byBjbG9zZSBvdXQgdGhlIGhh
bGYuIDwvcD48cD5aYWJvIHNwYXJrZWQgdGhlIHJhbGx5IHdpdGggZWlnaHQgcG9pbnRzLCBzaW5r
aW5nIGEgcGFpciBvZiAzLXBvaW50ZXJzIGFuZCBzY29yaW5nIGFnYWluIG9uIGEgZmFzdC1icmVh
ayBsYXl1cC4gPC9wPjxwPkNhbGR3ZWxsIHNwYXJrZWQgdGhlIEZhbGNvbnMgdG8gYSA2LXBvaW50
IGxlYWQgb24gYSBwYWlyIG9mIDMtcG9pbnRlcnMgaW4gdGhlIGZpcnN0IHR3byBtaW51dGVzIG9m
IHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZi4gS1NVIHB1bGwgaW50byBhIDU3LTU3IHRpZSB3aXRoIDg6NDAgdG8g
Z28gb24gYSAzLXBvaW50ZXIgYnkgSmF5bGluIFdhbGtlciwgYnV0IHNvcGhvbW9yZSBBbnR3b24g
TGlsbGFyZCBzY29yZWQgdGhyZWUgcG9pbnRzLCBDYWxkd2VsbCBtYWRlIHR3byBmcmVlIHRocm93
cyBhbmQgRm94IHNjb3JlZCBoaXMgZmluYWwgMy1wb2ludGVyIG9mIHRoZSBnYW1lIHRvIGhlbHAg
ZXh0ZW5kIHRoZSBsZWFkIHRvIHNldmVuIHBvaW50cyB3aXRoIDU6NDcgcmVtYWluaW5nLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.