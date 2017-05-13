MAC Softball Championship: Underdog Kent State wins three games in a row to take title

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TGV0JiM4MjE3O3MgcGxheSB0aHJlZS4gQW5kIHdoaWxlIHdlJiM4MjE3O3JlIGF0IGl0LCBt
aWdodCBhcyB3ZWxsIHdpbiB0aGVtIGFsbC48L3A+PHA+VGhhdCBpcyBqdXN0IHdoYXQgZm91cnRo
LXNlZWRlZCBLZW50IFN0YXRlICgzMi0yNikgZGlkIFNhdHVyZGF5LiBUaGUgR29sZGVuIEZsYXNo
ZXMgd29uIGFuIGltcHJvYmFibGUgdGhyZWUgZ2FtZXMgaW4gYSByb3cgb3V0IG9mIHRoZSBsb3Nl
cnMgYnJhY2tldCB0byBjYXB0dXJlIHRoZSBNaWQtQW1lcmljYW4gQ29uZmVyZW5jZSBzb2Z0YmFs
bCBjaGFtcGlvbnNoaXAgU2F0dXJkYXkgYXQgRmlyZXN0b25lIFN0YWRpdW0uPC9wPjxwPlRoZSBs
YXN0IHR3byB3ZXJlIGFnYWluc3QgdGhlIHRlYW0gdGhhdCBkZWZlYXRlZCB0aGUgRmxhc2hlcyBv
biBGcmlkYXkgJiM4MjEyOyBzZWNvbmQtc2VlZGVkIE9oaW8gVW5pdmVyc2l0eSAoMzktMTYpICAm
IzgyMTI7IGNhcHBlZCBieSBhIDMtMCB0aXRsZS1jbGluY2hpbmcgdmljdG9yeS48L3A+PHA+VGhl
IGZpcnN0IHN0ZXAsIHNhaWQgS1NVIGNvYWNoIEVyaWMgT2FrbGV5LCB3YXMgY29udmluY2luZyBo
aXMgcGxheWVycyB0aGV5IGNvdWxkIGFjdHVhbGx5IHB1bGwgaXQgb2ZmLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IHRoYXQgSSBkaWQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB0
aGluayB0aGV5IHdlcmUgcHJldHR5IGRvd24gW0ZyaWRheV0gYWZ0ZXIgdGhhdCBsb3NzLCYjODIy
MTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgdGhpbmsgdG9kYXkgaXQgd2FzIGp1c3QgYWJvdXQgZmluZGlu
ZyBsaXR0bGUgbW9tZW50cyB0byBtYWtlIGEgZGlmZmVyZW5jZS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRo
aW5rIE1hZGR5IFtHcmltbV0gY29taW5nIG91dCBhbmQgaGl0dGluZyBhIGhvbWUgcnVuIGluIHRo
YXQgZmlyc3QgZ2FtZSB0aGlzIG1vcm5pbmcgJiM4MjEyOyB3aGljaCBmZWVscyBsaWtlIHR3byB3
ZWVrcyBhZ28gbm93ICYjODIxMjsgd2FzIGJpZy4gQW5kIHRoZSBmYWN0IHdlIHdlcmUgcGlsaW5n
IHVwIHNvbWUgcnVucywgd2Uga25ldyB3ZSBoYWQgYSBjaGFuY2UuIE9uY2Ugd2UgZ290IHRoYXQg
Zmlyc3QgZ2FtZSB1bmRlciBvdXIgYmVsdCwgdGhpbmdzIGp1c3Qga2VwdCBoYXBwZW5pbmcuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5BIHNpeC1ydW4gdGhpcmQgaW5uaW5nIHByb3BlbGxlZCB0aGUgRmxhc2hlcyB0
byBhIDktMyB3aW4gb3ZlciBOb3J0aGVybiBJbGxpbm9pcy4gVGhlbiwgZnJlc2htYW4gcmlnaHQt
aGFuZGVyIE1hZGkgSHVjayBwaXRjaGVkIHNldmVuIHNjb3JlbGVzcyBpbm5pbmdzIGFuZCBIb2xs
eSBTcGVlcnMmIzgyMTc7IHJ1bi1zY29yaW5nIGRvdWJsZSBwYWNlZCB0aGVtIHRvIGEgMS0wLCBl
aWdodC1pbm5pbmcgdmljdG9yeSBvdmVyIHRoZSBCb2JjYXRzLCBzZXR0aW5nIHVwIGEgcmVtYXRj
aCBmb3IgdGhlIHRpdGxlLjwvcD48cD5BIHNvbG8gaG9tZSBydW4gYnkgc29waG9tb3JlIEh1bnRl
ciBCcmFuY2lmb3J0IGFuZCBhIHR3by1ydW4gYmxhc3QgYnkgdG91cm5hbWVudCBNVlAgUm9ubmll
IExhZGluZXMgaW4gdGhlIGZpcnN0IGlubmluZyB3YXMgYWxsIHRoZSBydW4gc3VwcG9ydCBuZWVk
ZWQgYXMgTGFkaW5lcyBodXJsZWQgYSB0aHJlZS1oaXQgY29tcGxldGUtZ2FtZSBzaHV0b3V0IGlu
IHRoZSBmaW5hbGUuPC9wPjxwPkl0IHdhcyB0aGUgdGhpcmQgTUFDIHRvdXJuYW1lbnQgdGl0bGUg
Zm9yIEtTVSwgd2hpY2ggYWxzbyB3b24gaW4gMjAwNiBhbmQgMjAwOC4gVGhlIEZsYXNoZXMgd2ls
bCBwYXJ0aWNpcGF0ZSBpbiBvbmUgb2YgdGhlIE5DQUEmIzgyMTc7cyBwb3N0c2Vhc29uIHJlZ2lv
bmFsIHRvdXJuYW1lbnRzLiBPYWtsZXkgc2FpZCB0aGV5IHdvdWxkIGxlYXJuIHdoZW4gYW5kIHdo
ZXJlIHRoYXQgd2lsbCBiZSBvbiBTdW5kYXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztsbCB3YWl0
IGFuZCBzZWUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBsaWtlIG91ciBoaXR0ZXJzLiBJIGxp
a2UgUm9ubmllLiBJIHRoaW5rIHdlIG1pZ2h0IGhhdmUgYSBzaG90IHRvIG1ha2Ugc29tZSBub2lz
ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdyaW1tLCBhIHNlbmlvciB0aGlyZCBiYXNlbWFuIHdobyB3aWxsIHBs
YXkgZm9yIHRoZSBBa3JvbiBSYWNlcnMgaW4gTmF0aW9uYWwgUHJvIEZhc3RwaXRjaCB0aGlzIHN1
bW1lciwgc21hY2tlZCBoZXIgMTl0aCBob21lIHJ1biBvZiB0aGUgc2Vhc29uLCB0eWluZyBoZXIg
c2luZ2xlLXNlYXNvbiB0ZWFtIHJlY29yZCwgaW4gdGhlIGZpcnN0IGlubmluZyBhZ2FpbnN0IE5v
cnRoZXJuIElsbGlub2lzLiBBbmQgYWZ0ZXIgdGhlIEh1c2tpZXMgc2NvcmVkIHR3byBpbiB0aGUg
c2Vjb25kLCBLU1UgcG91bmRlZCBvdXQgc2l4IGhpdHMgaW4gdGhlIHNpeC1ydW4gdGhpcmQgZm9y
IGEgNy0yIGxlYWQuPC9wPjxwPkxhZGluZXMgYW5kIEphbmVsIEhheWVzIGNvbWJpbmVkIG9uIGFu
IGVpZ2h0LWhpdHRlciBhcyB0aGUgRmxhc2hlcyBjcnVpc2VkIHRvIGEgd2luLCBzZXR0aW5nIHVw
IGEgcmVtYXRjaCBhZ2FpbnN0IE9oaW8gYW5kIEFsbC1NQUMgcmlnaHQtaGFuZGVyIFNhdmFubmFo
IEpvIERvcnNleSB3aG8gYmVhdCB0aGVtIDItMCBGcmlkYXkuPC9wPjxwPlJlbWFya2FibHksIEh1
Y2sgKDQtNSkgbWF0Y2hlZCBoZXIsIGFsbG93aW5nIGZpdmUgaGl0cyBhbmQgdHdvIHdhbGtzLiBU
aGVuIEdyaW1tIHNpbmdsZWQgd2l0aCB0d28gb3V0cyBpbiB0aGUgZWlnaHRoIGFuZCByYWNlZCBo
b21lIG9uIFNwZWVycyYjODIxNzsgZG91YmxlIHRvIHRoZSBmZW5jZSBpbiBsZWZ0LWNlbnRlciBm
b3IgdGhlIG9ubHkgcnVuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBjYW4mIzgyMTc7dCBldmVuIHB1dCBpbnRv
IHdvcmRzIGhvdyBnb29kIHRoaXMgZmVlbHMsJiM4MjIxOyBTcGVlcnMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1Rv
IHBsYXkgdGhyZWUgZ2FtZXMgaW4gb25lIGRheSBhbmQgdG8gd2luIGl0IGFsbCwgaXQmIzgyMTc7
cyBhbiB1bmJlbGlldmFibGUgZmVlbGluZy4gVGhlIHJ1c2ggaXMgYW1hemluZy4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkxhZGluZXMgc3RydWNrIG91dCB0d28gaW4gYSBwZXJmZWN0IGlubmluZyBmb3IgaGVyIHRo
aXJkIHNhdmUuPC9wPjxwPlRoZSBzZW5pb3IgcmlnaHQtaGFuZGVyIGNhcnJpZWQgdGhhdCBtb21l
bnR1bSB0aHJvdWdoIHRoZSBjbGluY2hpbmcgd2luLiBMYWRpbmVzICgxOS0xNCkgc3RydWNrIG91
dCBzaXgsIHdhbGtpbmcgb25lLjwvcD48cD5LU1UganVuaW9yIGxlZnQgZmllbGRlciBFbWlseSBE
b2JiaW4gYWxzbyBoZWxwZWQgaGVyIHdpdGggYSBsZWFwaW5nLCBob21lIHJ1bi1zYXZpbmcgY2F0
Y2ggb24gT2hpbyYjODIxNztzIE1vcmdhbiBHZW5vIGxlYWRpbmcgb2ZmIHRoZSBmb3VydGguPC9w
PjxwPkRvcnNleSAoMjMtOCkgcGl0Y2hlZCB0aHJlZSBjb25zZWN1dGl2ZSBzaHV0b3V0cyBpbiB0
aGUgdG91cm5hbWVudCBiZWZvcmUgU2F0dXJkYXkuIFRoZSBGbGFzaGVzIGJlYXQgaGVyIGZvdXIg
b2YgdGhlIHNpeCB0aW1lcyB0aGV5IGZhY2VkIHRoZSBIdXNraWVzIHRoaXMgc2Vhc29uLCBoaXR0
aW5nIHNldmVuIG9mIHRoZSAxMyBob21lIHJ1bnMgc2hlIGFsbG93ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtP
dXIgd2hvbGUgdGVhbSBjb250cmlidXRlZCB0b2RheSBhbmQgSSB0aGluayB0aGF0JiM4MjE3O3Mg
YXdlc29tZSwmIzgyMjE7IExhZGluZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIGhhZCB0aHJlZSBnYW1lcywg
d2UgaGFkIHRocmVlIGRpZmZlcmVudCBwaXRjaGVycywgd2UgaGFkIHRocmVlIGRpZmZlcmVudCBj
YXRjaGVycy4gV2UgaGFkIGEgYnVuY2ggb2YgZGlmZmVyZW50IGhpdHMgZnJvbSBldmVyeWJvZHku
IEl0IHdhcyBqdXN0IGFuIGFsbC1hcm91bmQgdGVhbSBlZmZvcnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5MYWRp
bmVzIHN0YXJ0ZWQgZml2ZSBnYW1lcyBpbiB0aGUgY2lyY2xlIGR1cmluZyB0aGUgdG91cm5leSwg
d2lubmluZyBmb3VyLiBJZiBoZXIgYXJtIHdhcyBmZWVsaW5nIGl0LCBzaGUgY291bGRuJiM4MjE3
O3QgdGVsbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bGwgd29ycnkgYWJvdXQgdGhhdCB0b21vcnJv
dywmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIGFkcmVuYWxpbmUgcmVhbGx5IGtpY2tlZCBp
biB0aGF0IGxhc3Qgc2V2ZW4gaW5uaW5ncy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9ha2xleSBzYWlkIGhlIGtu
ZXcgTGFkaW5lcyBuZWVkZWQgYSBicmVhaywgYW5kIEh1Y2sgcHJvdmlkZWQgbW9yZSB0aGFuIGhl
IGNvdWxkIGhhdmUgaG9wZWQgZm9yIGluIHRoZSAxLTAgd2luLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgY2Fu
JiM4MjE3O3Qgc2F5IGVub3VnaCBhYm91dCBNYWRpIEh1Y2sgdG9kYXksJiM4MjIxOyBPYWtsZXkg
c2FpZC4gJiM4MjIwO0hlcmUmIzgyMTc7cyB0aGUgYmFsbCBpbiB0aGUgTUFDIHRvdXJuYW1lbnQg
YWdhaW5zdCBPaGlvLiBLZWVwIHVzIGluIHRoZSBnYW1lLiBJIGNlcnRhaW5seSBoYXZlbiYjODIx
Nzt0IHNhaWQgZW5vdWdoIHRvIGhlciBhYm91dCB0aGF0IHlldC4gVGhhdCB3YXMgaW5jcmVkaWJs
ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxhZGluZXMgYW5kIEdyaW1tIHdlcmUgZ3JhdGVmdWwgdG8gZmluYWxs
eSBnZXQgdGhhdCBNQUMgdGl0bGUgb24gdGhlaXIgZmluYWwgdHJ5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhp
cyBpcyBteSBmb3VydGggTUFDIHRvdXJuYW1lbnQsJiM4MjIxOyBHcmltbSBzYWlkLiAmIzgyMjA7
QW5kIGp1c3QgdGhlIGVuZXJneSB3ZSBicm91Z2h0IG9uIFdlZG5lc2RheSBhbmQgVGh1cnNkYXks
IGl0IHdhcyB3YXkgZGlmZmVyZW50IHRoYW4gIHBhc3QgeWVhcnMuIFR1ZXNkYXksIHdoZW4gd2Ug
bGVmdCBmb3IgdGhlIHRvdXJuYW1lbnQgb24gdGhlIGJ1cyBJIHdhcyBqdXN0IGtpbmQgb2Ygc2l0
dGluZyBpbiBteSBzZWF0IGFuZCBJIGhvbmVzdGx5IGVudmlzaW9uZWQgdGhlIG1vbWVudCBvZiAg
Um9ubmllIGdldHRpbmcgdGhlIHRvdXJuYW1lbnQgTVZQLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U2hlJiM4MjE3
O3MgZG9uZSBhbiBhbWF6aW5nIGpvYi4gSSBrbm93IHNoZSYjODIxNztzIGh1cnRpbmcgYW5kIHNo
ZSYjODIxNztzIHRpcmVkIGJ1dCBzaGUgbWFkZSBldmVyeXRoaW5nIHdvcnRoIGl0LiYjODIyMTs8
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.