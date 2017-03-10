MAC Tournament/Kent State 68, Ohio 66: Jaylin Walker’s basket in final seconds sends Flashes to title game against rival Zips

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBTb3Bob21vcmUgZ3VhcmQgSmF5bGluIFdhbGtlciYjODIxNztzIGxheXVw
IHdpdGgganVzdCB0aHJlZSBzZWNvbmRzIHJlbWFpbmluZyBsaWZ0ZWQgc2l4dGgtc2VlZGVkIEtl
bnQgU3RhdGUgb3ZlciBOby4gMiBPaGlvIDY4LTY2IGluIGEgTWlkLUFtZXJpY2FuIENvbmZlcmVu
Y2UgVG91cm5hbWVudCBzZW1pZmluYWwgZ2FtZSBGcmlkYXkgbmlnaHQgYXQgUXVpY2tlbiBMb2Fu
cyBBcmVuYS4gPC9wPjxwPkJvYmNhdHMganVuaW9yIGd1YXJkIEphYXJvbiBTaW1tb25zIHNjb3Jl
ZCBhIGdhbWUtaGlnaCAyNSBwb2ludHMsIGJ1dCBpdCB3YXMgaGlzIG1pc3NlZCBmcmVlIHRocm93
IHdpdGgganVzdCAxMCBzZWNvbmRzIHRvIGdvIHRoYXQgV2Fsa2VyIHJlYm91bmRlZCBhbmQgdG9v
ayBjb2FzdC10by1jb2FzdCBmb3IgdGhlIGdhbWUtd2lubmVyLiBGYWNpbmcgYSBvbmUtcG9pbnQg
ZGVmaWNpdCBhbmQgdHdvIGZvdWwgc2hvdHMsIFNpbW1vbnMgbWFkZSBoaXMgZmlyc3QgYnV0IGhp
cyBzZWNvbmQgYm91bmNlZCBvZmYgdGhlIHJpbS4gV2Fsa2VyIHNuYWdnZWQgdGhlIGJhbGwgYW5k
IG1hbmV1dmVyZWQgdGhyb3VnaCBhIG1hc3Mgb2YgQm9iY2F0cyBkZWZlbmRlcnMuIEhpcyBzaG90
IHJhdHRsZWQgaW4ganVzdCBzZXZlbiBzZWNvbmRzIGFmdGVyIFNpbW1vbnMgbWlzc2VkLjwvcD48
cD5TaW1tb25zIGhhZCBhIGNoYW5jZSB0byBzaG9vdCBhIGdhbWUtd2lubmluZyAzLXBvaW50ZXIg
YWZ0ZXIgdGhlIEJvYmNhdHMgKDIwLTExKSBpbmJvdW5kZWQsIGJ1dCBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qg
Z2V0IGEgc2hvdCB1cCBiZWZvcmUgdGhlIGZpbmFsIGJ1enplci48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGp1
c3QgbmVlZGVkIHRvIGdldCB0byB0aGUgaG9sZSwgdGhhdCB3YXMgbXkgbWluZHNldCwmIzgyMjE7
IFdhbGtlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhpcyBpcyBteSBmaXJzdCByb2RlbyB0byB0aGlzLCBteSBm
aXJzdCBqb3VybmV5IHRvIHRoaXMsIHNvIEkmIzgyMTc7bSBqdXN0IHRyeWluZyB0byB0YWtlIHRo
aXMgYXMgZmFyIGFzIEkgY2FuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEZsYXNoZXMgKDIxLTEzKSBhZHZh
bmNlIHRvIHBsYXkgdGhlIHRvcC1zZWVkZWQgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBhdCA3OjMwIHAu
bS4gU2F0dXJkYXkuIFRoZSBaaXBzIGhlbGQgb2ZmIGEgbGF0ZSBCYWxsIFN0YXRlIGNvbWViYWNr
IGZvciBhIDc0LTcwIHdpbiBpbiB0aGUgb3RoZXIgc2VtaWZpbmFsLiBUaGUgWmlwcyBhbmQgRmxh
c2hlcyBzcGxpdCB0aGVpciBzZWFzb24gc2VyaWVzIGF0IG9uZSBnYW1lIGVhY2guIDwvcD48cD5U
aGUgd2lubmVyIGVhcm5zIGFuIGF1dG9tYXRpYyBiZXJ0aCBpbiB0aGUgTkNBQSBUb3VybmFtZW50
LiA8L3A+PHA+Rmxhc2hlcyBjb2FjaCBSb2IgU2VuZGVyb2ZmIGFja25vd2xlZGdlZCB0aGUgYWRk
aXRpb25hbCByaXZhbHJ5IGVsZW1lbnQgdG8gdGhlIHRpdGxlIGdhbWUsIGFuZCBldmVuIGpva2lu
Z2x5IHBvaW50ZWQgb3V0IHRoYXQgaGUgaGFzIG5laWdoYm9ycyB3aG8gZ3JhZHVhdGVkIGZyb20g
QWtyb24uIFRoZSAmIzgyMjA7V2Fnb24gV2hlZWwmIzgyMjE7IHJpdmFscnkgcnVucyBkZWVwIGZv
ciBsb2NhbHMgYW5kIGVhY2ggZmFuIGJhc2UgaGFzIGEgcmVsYXRpdmVseSBzaG9ydCBkcml2ZSB0
byBRdWlja2VuIExvYW5zIEFyZW5hLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBncmVhdCBmb3Ig
bm9ydGhlYXN0IE9oaW8gYmFza2V0YmFsbCwmIzgyMjE7IFNlbmRlcm9mZiBzYWlkLiAmIzgyMjA7
SSBrbm93IGhvdyBtYW55IHBlb3BsZSBhcmUgZmFucyBvZiBvbmUgb3IgdGhlIG90aGVyIHNjaG9v
bC4gRm9yIHVzLCB3ZSYjODIxNztyZSBqdXN0IGhhcHB5IHRvIGJlIGEgcGFydCBvZiBpdC4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkEgOS0wIEJvYmNhdHMgcnVuIGRlZmluZWQgdGhlIGVhcmx5IGdvaW5ncyBpbiB0
aGUgZmlyc3QgaGFsZi4gRnJlc2htYW4gZ3VhcmQgTWl0Y2ggUGV0ZXJzb24gcGFjZWQgdGhlIEZs
YXNoZXMgZWFybHkgd2l0aCBlaWdodCBwb2ludHMgYW5kIGxpZnRlZCB0aGUgdGVhbSB0byBhIDE2
LTE2IHRpZSwgYnV0IFNpbW1vbnMgcmF0dGxlZCBvZmYgZml2ZSBwb2ludHMgYW5kIHRoZSBCb2Jj
YXRzIG1hZGUgZm91ciBmcmVlIHRocm93cy4gSW4gdGhhdCBzcGFuLCBLU1UgbGVhZGluZyBzY29y
ZXIgYW5kIHNlbmlvciBmb3J3YXJkIEppbW15IEhhbGwgc2hvdCAxLW9mLTYgZnJvbSB0aGUgZmll
bGQgYW5kIHRoZSBGbGFzaGVzIHdlcmUgMi1vZi05IGZyb20gYmVoaW5kIHRoZSAzLXBvaW50IGxp
bmUuIDwvcD48cD5BdCBvbmUgcG9pbnQgaW4gdGhlIGhhbGYsIHRoZSBGbGFzaGVzIGZhY2VkIGEg
MTAtcG9pbnQgZGVmaWNpdCwgYnV0IHNvcGhvbW9yZSBndWFyZCBKYWxlbiBBdmVyeSBhbmQganVu
aW9yIGd1YXJkIEtldmluIFphYm8gbWFkZSBiYWNrLXRvLWJhY2sgMy1wb2ludGVycyBhbmQgSGFs
bCBtYWRlIHR3byBmcmVlIHRocm93cyB0byB0aWUgdGhlIHNjb3JlIGF0IDMyLTMyLjwvcD48cD5K
dXN0IGJlZm9yZSBoYWxmdGltZSwgU2ltbW9ucyBidXJpZWQgYSBqdW1wIHNob3QgdGhhdCBwdXQg
dGhlIEJvYmNhdHMgYWhlYWQgMzQtMzIuIDwvcD48cD5JbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYsIHRoZSBG
bGFzaGVzIGFuZCBCb2JjYXRzIHdlcmUgdGllZCBmaXZlIHRpbWVzLCBidXQgd2l0aCA0OjM4IHJl
bWFpbmluZywgWmFibyBtYWRlIGEgMy1wb2ludGVyIHRoYXQgbGlmdGVkIHRoZSBGbGFzaGVzIHRv
IGEgNTgtNTQgbGVhZC4gU2ltbW9ucyByZWZ1c2VkIHRvIGxldCB0aGUgQm9iY2F0cyBmaXp6bGUg
b3V0LCBhcyBoaXMgbGF5dXAgbW9tZW50cyBsYXRlciBjdXQgdGhlIEZsYXNoZXMmIzgyMTc7IGxl
YWQgdG8gdHdvLiBaYWJvIGFkZGVkIGFub3RoZXIgMy1wb2ludGVyIGFuZCBBdmVyeSBkcmFpbmVk
IGEgZGVlcCAzLXBvaW50ZXIgdG8gZXh0ZW5kIHRoZSBGbGFzaGVzJiM4MjE3OyBsZWFkLjwvcD48
cD5Gb2xsb3dpbmcgYSBTaW1tb25zIDMtcG9pbnRlciBhbmQgdHdvIGZyZWUgdGhyb3dzIGZyb20g
SGFsbCwgU2ltbW9ucyBtYWRlIHRoZSBmaXJzdCBvZiB0d28gZnJlZSB0aHJvd3MgYnV0IG1pc3Nl
ZCBoaXMgc2Vjb25kIHdpdGggdW5kZXIgYSBtaW51dGUgdG8gcGxheS4gVGhlIEJvYmNhdHMgY29s
bGVjdGVkIHRoZSByZWJvdW5kIGFuZCBzZW5pb3IgZm9yd2FyZCBLZW5ueSBLYW1pbnNraSBtYWRl
IGEgMy1wb2ludGVyLjwvcD48cD5BdmVyeSBtaXNzZWQgYSBzaG90IG9uIHRoZSBGbGFzaGVzJiM4
MjE3OyBuZXh0IHBvc3Nlc3Npb24sIGFuZCB0aGVuIGNhbWUgU2ltbW9ucyYjODIxNzsgZ2FtZS10
eWluZyBmcmVlIHRocm93LiBIaXMgZW5zdWluZyBtaXNzIHJlc3VsdGVkIGluIFdhbGtlciYjODIx
NztzIGdvLWFoZWFkIGJhc2tldC48L3A+PHA+SnVzdCBhIG5pZ2h0IGFmdGVyIGNsaXBwaW5nIE5v
LiAzIEJ1ZmZhbG8gNjgtNjUsIHRoZSBGbGFzaGVzIHdvbiBhbm90aGVyIGNsb3NlIGdhbWUuIEhh
bGwgZmluaXNoZWQgd2l0aCAyMiBwb2ludHMgYW5kIFphYm8gYWRkZWQgMTUuIEthbWluc2tpIGFk
ZGVkIDE1IHBvaW50cyBmb3IgT2hpby48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXNlIHR5cGUgb2YgZ2FtZXMg
aGF2ZSBiZWVuIHRoZSB0eXBlIHRoYXQgd2UgbGlrZSwmIzgyMjE7IFNlbmRlcm9mZiBzYWlkLiAm
IzgyMjA7R3JpbmQtaXQtb3V0LCB0b3VnaCwgcGh5c2ljYWwsIGhhcmQtZm91Z2h0IGdhbWVzLiBX
ZSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIG1ha2luZyBlbm91Z2ggcGxheXMgaGVyZSBvdmVyIHRoZSBsYXN0IG1v
bnRoIGFuZCBhIGhhbGYgdG8gcHV0IG91cnNlbHZlcyBpbiB0aGlzIHBvc2l0aW9uLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.